サントリーホールディングス株式会社

公益財団法人サントリー文化財団(理事長 鳥井信吾)は、2024年度の海外出版助成として、別紙の8件を助成対象に決定しました。助成総額は710万円です。

当助成事業は、海外における日本理解の促進を目的に、日本語で書かれた優れた研究業績または日本について書かれた書籍の、外国語への翻訳および外国語での出版に対して助成を行うものです。

2023年度までに、英語をはじめ計31カ国語による352件の出版を助成対象として決定し、日本人の業績や日本文化を幅広く海外に紹介しています。

*選考委員

池内 恵氏 (東京大学教授)

伊東 信宏氏(大阪大学教授)

久保 文明氏(防衛大学校長)

張 競氏 (明治大学名誉教授)

渡辺 靖氏 (慶應義塾大学教授)



1.本年度助成が決定した書籍

No 書名/著者・編者 出版言語 出版社(国)

1 『維新史再考』三谷 博(著)

英語 シュプリンガーネイチャー(シンガポール)

2 『近代文学の終り』柄谷 行人(著)

英語 Verso(イギリス)

3 『戦争の地政学』篠田 英朗(著)

英語 シュプリンガーネイチャー(シンガポール)

4 『日韓ポピュラー音楽史:歌謡曲からK-POPの時代まで』金 成玟(著)

英語 Brill(オランダ)

5 『Shogun Avatar: The Worship of Tokugawa Ieyasu in Early Modern Japan』タイモン・スクリーチ(著)

英語 ハワイ大学出版会(アメリカ)

6 『The Shogun at War: The Rise and Fall of the Ashikaga Dynasty』フレデリック・クレインス(著)

英語 Reaktion Books(イギリス)

7 『香港政治危機:圧力と抵抗の2010年代』倉田 徹(著)

中国語 一八四一出版(台湾)

8 『西洋紀聞』新井 白石(著)

イタリア語 Adiuvare社(イタリア)

*No.5、6は英語書き下ろし。

2.これまでに助成を決定した中から、2024年度中に完成した書籍

No 書名/著者・編者 出版言語 出版社(国)

1 『国際刑事手続法の原理 ― 国際協働におけるプレミスの特定』越智 萌(著)

英語 シュプリンガーネイチャー(シンガポール)

2 『イギリス帝国の歴史 ― アジアから考える』秋田 茂(著)

英語 シュプリンガーネイチャー(シンガポール)

3 『成年後見の社会学』税所 真也(著)

中国語 世界知識出版社(中国)

4 『日治時代台湾における惟神之大道派の展開と皇民小説の虚実』頼 衍宏(著)

中国語 鴻儒堂出版社(台湾)

5 『長谷川櫂俳句選訳』董 振華(編)

中国語 世界図書出版(中国)

6 『日韓国交正常化交渉の政治史』金 恩貞(著)

韓国語 図書出版ソンイン(韓国)

7 『むらさきのスカートの女』今村 夏子(著)

アラビア語 Mahrousa Center for Publishing, Information, and Press Services(エジプト)

8 『俳句とスペインの詩人たち ― マチャード、ヒメネス、ロルカとカタルーニャの詩人』田澤 佳子(著)

スペイン語 Viena Serveis Editorial社(スペイン)

9 『続 明暗』水村 美苗(著)

スペイン語 Adriana Hidalgo editora(アルゼンチン)

10 『源氏物語』紫式部(著)

セルビア語 Publishing Agency Kokoro(セルビア)

11 『日本近代史年表及び事典』デビッド・ラブス(著)

チェコ語 Karolinum Press(チェコ)

12 『街道をゆく第5巻 モンゴル紀行』司馬 遼太郎(著)

モンゴル語 Monsudar社(モンゴル)

(敬称略、肩書は2025年4月1日時点のもの)

以上