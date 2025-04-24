銀行保証付私募債の引受けについて（株式会社ビーンズ）
株式会社中国銀行
- 銘 柄 名 ：株式会社ビーンズ 第９回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和７年４月１５日（火）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
- 所 在 地 ：香川県高松市福岡町２丁目２４-１
- 連 絡 先 ：０８７-８１３-０２１６
- 代 表 者 ：山口 良二
- 業 種 ：靴販売業
- 資 本 金 ：１０百万円
- 売 上 高 ：２，０７９百万円（令和６年６月期）
- コメント：当社はオリジナルブランドである“AmiAmi”の靴販売をおこなう企業です。私たちは「デザイン性とクオリティにこだわった靴を、お求めやすい価格でたくさんの人にお届けしたい」という思いで、日々商品づくりをおこなっています。これからも、お客さまとの『絆・つながり』を大切にし、みなさまに感動していただけるような靴を作ってまいります。
当行は、４月１５日（火）に、株式会社ビーンズの銀行保証付私募債の引受けと財務代理人を務めました。
１．銀行保証付私募債の内容
- 銘 柄 名 ：株式会社ビーンズ 第９回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）
- 発 行 額 ：５０百万円
- 発 行 日 ：令和７年４月１５日（火）
- 発行期間：３年
- 返済方法：満期一括償還
- 資金使途：運転資金
- そ の 他 ：当行単独引受
２．当社の概要
- 所 在 地 ：香川県高松市福岡町２丁目２４-１
- 連 絡 先 ：０８７-８１３-０２１６
- 代 表 者 ：山口 良二
- 業 種 ：靴販売業
- 資 本 金 ：１０百万円
- 売 上 高 ：２，０７９百万円（令和６年６月期）
- コメント：当社はオリジナルブランドである“AmiAmi”の靴販売をおこなう企業です。私たちは「デザイン性とクオリティにこだわった靴を、お求めやすい価格でたくさんの人にお届けしたい」という思いで、日々商品づくりをおこなっています。これからも、お客さまとの『絆・つながり』を大切にし、みなさまに感動していただけるような靴を作ってまいります。