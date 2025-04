株式会社ストラテジックキャピタル

弊社は、INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP(以下「ファンド」といいます。)と投資一任契約を締結しており、ファンド及び弊社(以下「提案株主」と総称します。)は、日産自動車株式会社(以下「当社」又は「日産」といいます。)の議決権を300個以上6か月前から引き続き保有し、日産の上場子会社である日産車体株式会社の株式を約3.4%保有しています。

提案株主は、今般、当社に対し、来る6月開催予定の当社の定時株主総会において株主提案権を行使する書面を発送し、特集ページを開設いたしましたので、本件を公表いたします。



株主提案の詳細な説明は、本プレスリリースの添付資料1又は特設ページ(https://stracap.jp/7201-NISSAN.pdf(https://stracap.jp/7201-NISSAN.pdf))をご参照ください。

(添付資料1)「日産自動車株式会社に対する株主提案の背景及び概要について」

https://prtimes.jp/a/?f=d52343-94-3ce9126334021e24a49b14baf66f1ddf.pdf

(添付資料2)提案株主が提案する議題の内容(全文)及び理由(全文)

https://prtimes.jp/a/?f=d52343-94-c869f9730016b21f646c106e8e92242b.pdf株式会社ストラテジックキャピタル

会社経営陣との対話や株主の権利行使などを通じて、企業・株主価値の向上を目指します。