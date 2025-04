“ミニオンがやっちまった！”あのハチャメチャ体験がもっと広がる！『ミニオン・パーク』のエリア拡張決定！

合同会社ユー・エス・ジェイ

約300人のミニオンファンとともに、エリア拡張&オープン決定をお祝い

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内外の幅広い層に人気を博する「ミニオン」をテーマにしたエリア『ミニオン・パーク』(2017年4月21日開業)について、その“ハチャメチャ”に楽しい体験価値をさらにパワーアップするべく、ミニオンによる“やっちまった!”第一弾として、体験エリアを2025年夏に拡張することを本日発表しました。これにより『ミニオン・パーク』の敷地面積は1.4倍に拡張します。

本日開催した「『ミニオン・パーク』8周年記念ファンイベント」では、エリアの拡張と新エリアの開業時期、さらに、新たに誕生するパーク史上初のムービング・ウォークウェイ※式シューティング・アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~』の概要などがサプライズで次々と発表されました。集まった約300人の熱狂的な「ミニオン」ファンたちは、前代未聞の新たな“ハチャメチャ”体験への期待で、超熱狂した様子で盛り上がりました。

『ミニオン・パーク』のエリア拡張決定!

「ミニオン」が登場する「怪盗グルー」シリーズ、「ミニオンズ」シリーズは、アニメ映画シリーズとして初めて全世界累計興行収入が50億ドルを突破するなど、世界中で絶大な人気を誇っています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ミニオン・パーク』は、世界的に人気のキャラクター「ミニオン」をテーマにした世界最大級のテーマエリアとして、2017年4月の開業以降も、ライドアトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・アイス』の登場や多彩なシーズナルプログラム開催など、その体験価値を進化させ続けており、おかげさまで国内外から多くのゲストの皆さまをお迎えしています。今回のエリア拡張により、ご家族連れをはじめ幅広い年代の方々に、大きくパワーアップした『ミニオン・パーク』での“ハチャメチャ”体験を全身で体感いただきたいと考えています。新エリア開業まで、今後も新情報にご期待ください。

※動く歩道に乗って、立った状態で進んでいくライドアトラクション

■『ミニオン・パーク』8周年記念ファンイベント体験者のコメント

「ダンスバトルがすごく白熱して楽しかった!夏まで寝られないくらい楽しみで仕方がないです!今までにないシューティングゲームを大好きなミニオンと一緒にハチャメチャに楽しみたい!」(20代女性3人組)

「いつも楽しんでいるミニオンのエリアに新アトラクションが登場するのはうれしい!新しいグッズやフードも今からワクワク!小さい子どもも一緒に家族で楽しめるのがいいですね。」(30代お母さん・お子さん)

■“ハチャメチャ”体験のパワーアップで“やっちまう”!『ミニオン・パーク』エリアが1.4倍に拡張

『ミニオン・パーク』エリアが1.4倍に拡張

新エリアは『ミニオン・パーク』に隣接する形で拡張し、その敷地面積は1.4倍になります。「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、「ミニオン・ハチャメチャ・アイス」といった『ミニオン・パーク』の大人気アトラクションに加え、子どもから大人まで楽しめる新アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~』が誕生します。

さらに、ハチャメチャに突き抜けたアイディアで、商品を目の前にすると思わず“やっちまった~”と叫んでしまいそうな、新エリアでしか出会えないユニークなフードを提供するスナックスタンドや新しいグッズが登場するショップなど、新たなエンターテイメントが多数登場します。

■世界一のワルを目指して、ハチャメチャにぶっ放して“やっちまえ”!新アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~』

パーク史上初のムービング・ウォークウェイ式シューティングアトラクションが、アメリカ・フロリダ州のユニバーサル・オーランドに続き、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ミニオン・パーク』に誕生します。

邪悪な気配ただようド派手な建物に足を踏み入れたゲストは、映画の世界そのままに、あの極悪イベント「大悪党大会」の開催現場に遭遇します。

『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション ~大悪党への道~』

最新鋭のブラスター「イーリミネーターX」(電気銃)を手にムービング・ウォークウェイに乗りこみ、パークのアトラクションに初登場となるスーパー悪党グループ「ビシャス6」の新メンバーになるため、高得点を目指してシューティングの腕を競います。次々と目の前に現れる「ビシャス6」からの挑戦に立ち向かい、子どもから大人まで誰もがとことん”ワル“になり切って、撃って、壊して、何もかもぶっ飛ばす、遠慮不要の爽快なシューティングアトラクションです。

<アトラクション概要>

【体験時間】 約 7 分

※身長122cm未満の方には、付き添い者が必要です。お子様を抱きかかえた状態での利用はできません

※車イス、ベビーカーのままご利用いただけます。ただし、電動車イスでは利用できません

<ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル先行体験について>

ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルをお持ちの方を対象に、先行体験を予定しています。体験内容を含む詳細は後日お知らせします。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.