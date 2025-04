“ZORN in The Old Skool” 日本のヒップホップシーンで確固たる地位を築いたラッパー「ZORN」が、Old Skoolのルーツを表現するキャンペーンの最終章を飾る

VFジャパン株式会社

アクションスポーツフットウェア&アパレルブランドのVANS (ヴァンズ) は、さまざまなカルチャーシーンにおいて存在感を放つ「Old Skool (オールドスクール)」のルーツを表現する「Feel Something New. - いま感じる新しさ。」キャンペーンの最終章として、日本のヒップホップシーンで独自の地位を確立したラッパー「ZORN (ゾーン)」を起用いたしました。

1977年の誕生以来、Old Skoolはスケートボードの枠を超え、パンク・ハードコア、ラウドロック、ヒップホップなど幅広い音楽ジャンルとともに歴史を刻んできました。2月より展開中の「Premium Old Skool Music Collection」では、2010年代以降のアンダーグラウンド・ヒップホップシーンとの結びつきを表現したモデルを発表しております。

本キャンペーンは、Old Skoolがともに歩んできた「音楽」「スケートボード」の2つのカルチャーにフィーチャー。

その締めくくりとして、日本のヒップホップシーンを代表するラッパー、ZORNを起用。

ストリートから生まれたリリックで等身大の現実を描き、妥協のない表現で独自の地位を確立してきたZORNは、ファッションシーンでも注目を集め、日頃からOld Skoolを愛用していることでも知られています。彼の音楽に対する真摯な姿勢と、Old Skoolのいつまでも変わらない普遍的な魅力が見事に共鳴したキャンペーンです。

キャンペーンクリエイティブでは、過去のミュージックビデオでも着用している定番のブラック/ホワイト、Vans Premiumシリーズのアイコニックなチェッカー柄のPremium Old Skoolを着用しています。

CAMPAIGN MESSAGE | キャンペーンメッセージ

Feel Something New.

いま感じる新しさ。

スケートボードの枠を超えて、さまざまなカルチャーと共鳴してきたオールドスクール。

半世紀近く変わらないシルエットには、いまも多くの人を魅了し続ける「新しさ」が詰まっている。

ZORN in The Old Skool

商品詳細

OLD SKOOL

(BLACK/WHITE)

品番: VN000D3HY28

販売価格:\8,800 (税込)

PREMIUM OLD SKOOL

(CHECKERBOARD BLACK/OFF WHITE)

品番: VN000CQD2BO

販売価格:\12,100 (税込)

<ZORN プロフィール>

ZORN

1989年生まれ。

東京都葛飾区新小岩出身のラッパー。

Instagram: https://www.instagram.com/_zorn_/

Twitter: https://twitter.com/__zorn__/

Official Fanclub: https://fc.zorn.tokyo/