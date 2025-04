東京・CAFE 「 Why don’t you 超特急？」/大阪・喫茶「超特急してみぃひん？」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、2025年4月29(火・祝)から6月8(日)まで、東京と大阪にて、東京・CAFE 「 Why don’t you 超特急?」/大阪・喫茶「超特急してみぃひん?」を期間限定オープンいたします。

■東京・CAFE「 Why don’t you 超特急?」/大阪・喫茶「超特急してみぃひん?」公式サイト:

https://bullettrain-whydontyou-cafe.jp

「超特急」(※)は、2011年12月25日に結成、2012年6月10日にCDデビューした、メインダンサー&バックボーカルグループです。エンタテインメント性の高さと魅せるパフォーマンスで会場全体を超特急ワールドに染め上げる彼らのライブチケットは毎回秒速で完売!今最もアツく面白いグループと話題沸騰中。

このたび、「超特急」の新作2nd EP「Why don't you 超特急?」のリリースを記念し東京・CAFE 「 Why don’t you 超特急?」/大阪・喫茶「超特急してみぃひん?」 の開催が決定しました。

カフェメニューは、「Why don't you超特急?」の楽曲をイメージした踊ライナーサンドやメタルなかよしサンド、キャラメルハートワッフルのデザートなど、工夫を凝らしたSNS映えする楽しいメニューの他、メンバーカラーをイメージしたカラフルなドリンクメニューなどをご用意いたしました。

その他、スペシャルな特典なども設けてカフェを盛り上げます。

ポップでかわいいメニューを味わいながら、思い出に残る楽しい時間をお過ごしください。

2nd EP『Why don't you 超特急?』5月7日(水)発売。

<メンバー>

カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、タカシ、シューヤ、マサヒロ、アロハ、ハル

■「超特急」オフィシャルHP:https://bullettrain.jp/

■「超特急」オフィシャルX:https://x.com/sd_bt/status/1902314108222873634 (@sd_bt)

■特設サイト:https://bullettrain.jp/WhydontyouBT/

<開催概要>

【日程】

2025年4月29日(火・祝)~6月8(日)

【会場】

■東京/表参道:表参道:BOX cafe&space 表参道店

東京都渋谷区神宮前5‐13‐2 パインアンダーフラット 地下1階

■大阪/梅田:BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号6階

◇予約方法

・2025年4月24日(木)12:00~カフェ公式サイトOPEN

・予約公開日時:2025年4月25日(金)18:00~(先着順)

予約金:400円(税込) ※予約特典付き。

※ご予約は先着順になります

特典

※画像はイメージです

■事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約400円(税込)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「招待状風カード(東京・大阪/各1種)」をランダムで1枚プレゼント。

予約特典

■フード&デザート注文特典:カフェで対象のフードまたはデザートメニューをご注文いただいた

方に、「オリジナルトレーディングカード(東京・大阪/各9種)」をランダムで1枚プレゼント。

フード&デザート注文特典

■ドリンク注文特典:カフェで対象のドリンクメニューをご注文された方に、該当のメンバーの「オリジナル紙コースター(東京・大阪/各9種)」を1品につき1枚プレゼント。

ドリンク注文特典

■セットメニュー注文特典:フード&デザート3種のうち1種、メンバードリンク9種のうち1種を自由に組み合わせてご注文いただいた方に、ご希望するメンバーの「オリジナルランチョンマット(東京・大阪/各9種)」を1枚プレゼント。

セットメニュー注文特典

カフェメニュー

※画像はイメージです

<フード/デザート>

●香っちま Ever!踊ライナーサンド 税込1,290円

トリュフとスモークの香りに血が騒ぎ出す。

Bulletのようなロングブレッドでしっかりとサンド。

速攻 速攻 速攻 速攻で食っちま Ever!

香っちま Ever!踊ライナーサンド

●レッツゴー!メタルなかよしサンド 税込1,290円

まろやかな君も友達、しょっぱい君も友達、甘い君も友達、だからみんな仲良し!

たまごサラダ×塩昆布、デコボココンビが生み出す絶妙なハーモニー。

そして、塩バター×あんこの最強タッグ。

みんな違ってみんな最高、ラブ&ピースなミニサンドイッチセットです。

レッツゴー!メタルなかよしサンド

●キャラメルハート~甘くって優しくってほろ苦い~ 税込1,290円

キャラメルソースのかかったワッフルとバナナの運命(レシピ)通りの出会い。

甘くって優しくってほろ苦い、今日だけの特別なSweetsを君と。

キャラメルハート~甘くって優しくってほろ苦い~

<セットメニュー>

●超特急してみない?セット 税込2,280円

フード・デザート3種のうち1種、メンバードリンク9種のうち1種を自由に組み合わせてご注文いただくと、ノベルティをプレゼント!

超特急してみない?セット

<ドリンクメニュー>

●2号車カイ「神秘」ソーダ 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

ブルーライチをベースにレモンで爽やかさをプラスしたソーダ。

コースター付き。

2号車カイ「神秘」ソーダ

●3号車リョウガ「ガリガリ」ティー 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

ジャスミンティーをベースにぶどうの風味をプラスしました。

コースター付き。

3号車リョウガ「ガリガリ」ティー

●4号車タクヤ「筋肉」ドリンク 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

乳酸菌シロップをベースにマスカットとメロンのフレーバーをいれたブレンドドリンク。

コースター付き。

4号車タクヤ「筋肉」ドリンク

●5号車ユーキ「ドジっ子」ソーダ 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

ストロベリーにザクロ風味をプラスした定番だけど、ちょっとアレンジしたソーダ。

コースター付き。

5号車ユーキ「ドジっ子」ソーダ

●7号車タカシ 「末っ子」ドリンク 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

乳酸菌シロップをベースにピーチの風味をプラスしたドリンク。

コースター付き。

7号車タカシ 「末っ子」ドリンク

●11号車シューヤ「チャラチャラ」ドリンク 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

レモネードをベースに竹炭と乳酸菌シロップでやわらかいチャコール色にしました。

コースター付き。

11号車シューヤ「チャラチャラ」ドリンク

●12号車マサヒロ「ごはん」ティー 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

紅茶をベースにキャラメルの風味を塩で引き締めたティードリンク。

コースター付き。

12号車マサヒロ「ごはん」ティー

●13号車アロハ「真っ直ぐ」ドリンク 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

乳酸菌シロップをベースにブルーライチとパインをブレンドした南国の風香るドリンク。

コースター付き。

13号車アロハ「真っ直ぐ」ドリンク

●14号車ハル「怪獣」ソーダ 税込990円

メンバーカラーのドリンク。

オレンジをベースに爽やかなミント香るソーダ。

コースター付き。

14号車ハル「怪獣」ソーダ

<SIDE DRINK>

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・オレンジ

・ジンジャーエール

・コーラ

税込各790円

※ワンオーダー対象外メニューとなります

【コピーライト表記】

(C)SDR inc

(C)UNIVERSAL MUSIC LLC