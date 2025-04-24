ゴールデンウィークのドライブがもっと楽しくなる「EV充電エネチェンジGWおでかけキャンペーン」を開催

ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆）は、ゴールデンウィーク期間中のEV充電体験をより楽しくする「EV充電エネチェンジGWおでかけキャンペーン2025」を2025年4月24日（木）から2025年5月11日（日）まで実施いたします。

◼︎EV充電エネチェンジGWおでかけキャンペーン

期間中に、EV充電エネチェンジの充電器をご利用いただいた方の中から抽選で20名様に「おでかけギフトBOX」をプレゼントいたします。外出先での充電機会が増えるゴールデンウィーク、この機会にぜひご参加ください。

《キャンペーン要項》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159688/table/5_1_c87495aa1b78931d3524d5b58b105a92.jpg ]

◼︎「EV充電エネチェンジ」について

「EV充電エネチェンジ」は、商業施設や宿泊施設といった法人施設をはじめ、事業所やオフィス、集合住宅などを対象に、初期費用や設置費用が0円から導入できるEV充電サービスです。また、既存の充電器の入れ替えにも対応をしており、普通充電の設置口数でNo.1（※1）の実績を誇ります。

ダウンロード数No.1（※2）を誇る無料のEV充電アプリでは、充電器の空き状況確認や、かんたんに充電と決済が可能です。さらに、「EV充電エネチェンジ」だけでなく、他社の充電スポットの検索もできます。また、車両登録を行うことで、充電料金とガソリン代の差額が表示されるほか、最適な充電計画も提案されます。

充電の支払いは、アプリから利用した分だけ支払う方法のほか、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社などが提供する充電カードもご利用いただけます。また、月額2,980円（税込）の定額プラン「エネチェンジパスポート」は日中の時間帯に何度も充電できるため、自宅に充電設備を持たないEV利用者に大きな経済的メリットを提供します。

※1…認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器（6kW、200V）の設置口数（2025年4月1日時点、GoGoEV調べ）

※2…EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数（2024年10月31日時点、data.ai調べ）

EV充電エネチェンジ

Webサイト：https://ev-charge-enechange.jp/

アプリ（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

アプリ（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

EV充電エネチェンジWebサイト :https://ev-charge-enechange.jp/■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電インフラの整備・運用を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

■EV充電エネチェンジに関するお問い合わせ

ミライズエネチェンジ株式会社 サービス担当

Mail：ev-charging@miraiz-enechange.co.jp

■報道機関のお問い合わせ先

ミライズエネチェンジ株式会社 広報

Mail：pr@miraiz-enechange.co.jp