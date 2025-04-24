シリーズ最新作「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch(TM) 2 Edition本日よりパッケージ版予約受付開始！
Nintendo Switch(TM)版
Nintendo Switch(TM) 2 版
株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、 Nintendo Switch(TM)向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」とNintendo Switch(TM) 2 向けソフト「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」において、本日よりパッケージ版の予約受付を開始したことをお知らせいたします。
また、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」と、「たまごっちのプチプチおみせっちおまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」のダウンロード版予約も受付開始いたしました。
本作はNintendo Switch向け、Nintendo Switch 2 向けソフトともに、2025年6月26日（木）発売となります。
◆「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」公式サイト：https://oms.bn-ent.net/
◆「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズ公式X：https://x.com/omisetchi_news
【各種ダウンロード版予約】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000064035
◆Nintendo Switch 2 Edition：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096647
◆Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000056865
本日よりパッケージ版・一部ダウンロード版の予約受付開始！
「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズの最新作「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」と、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edtition」のパッケージ版が予約受付開始となりました。
さらに、Nintendo Switch 2 Editionと、アップグレードパスのダウンロード版予約も本日より受付開始しております。
※Nintendo Switch向け「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」のダウンロード版はすでに予約受付中となっております。
※Nintendo Switch 2 Edition、アップグレードパスのダウンロード版の予約開始はMy Nintendo Storeのみが対象となります。
本作では、個性豊かな12種類のおみせやさんで、たまごっちたちの注文に応えていきます。
Nintendo Switch 2 Editionでは、「マウス操作」を用いた3店舗が追加となり、15種類のおみせや
さんをお楽しみいただけます。
おみせやさんの評判が上がると建物が大きくなり、新たなたまごっちがお客様として来店！
出会ったたまごっちたちとは、街で遊んだり、悩み事を解決したりしながら、おみせやさん以外でも
一緒に過ごすことができます。
ちょっとしたふれあいも楽しみながら、おみせやさんを繁盛させて街をちょーにぎやかにしていきま
しょう！
Amazon.co.jpでパッケージ版を購入すると「オリジナル壁紙」がもらえる！
Amazon.co.jp限定のパッケージ版購入特典として、
「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」のメインビジュアルを用いたオリジナル壁紙をプレゼント！
パッケージ版のご購入を検討されている方は、是非チェックしてみてください。
※順次予約開始となります。
※デザイン、内容、仕様は予告無く変更になる場合がございます。
※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。
※本作はパッケージ版早期購入特典、およびダウンロード版予約特典の実施はございません。
◆詳細はこちら：
https://oms.bn-ent.net/product/
「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！
Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」のご紹介
Nintendo Switch向け「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」のソフトをお持ちの方で、Nintendo Switch 2 本体をご購入された方は、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」をご購入いただくことで、マウス操作で遊べる3店舗を追加することができます。
なお、「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」をご購入される場合は、アップグレードパスをご購入いただく必要はございません。
本作をご購入される際には、公式サイト内の製品情報をよくご確認の上、重複購入にお気を付けください。
【Nintendo Switch(TM)「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」をご購入予定の方】
※「追加3店舗」のプレイには、有償アップグレードパス「たまごっちのプチプチおみせっち おまち
ど～さま！ Nintendo Switch(TM) 2 Editionアップグレードパス」の購入が必要です。
またNintendo Switch(TM) 2 本体およびJoy-Con(TM) 2 が必要です。
※有償アップグレードパス単体ではゲームのプレイができませんのでご注意ください。
※有償アップグレードパスのご購入にはゲーム機本体をインターネットに接続する環境が必要です。
【Nintendo Switch(TM) 2 向け「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch(TM) 2 Edition」ご購入予定の方】
※「追加3店舗」のプレイには、Nintendo Switch(TM) 2 本体およびJoy-Con(TM) 2 が必要です。
※Nintendo Switch(TM) 2 向け「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo
Switch(TM) 2 Edition」をお持ちの方は有償アップグレードパスの購入は不要です。
商品の重複購入にご注意ください。
◆製品情報はこちら：https://oms.bn-ent.net/product/
製品情報
「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！」
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1676_1_70928a620ab033b06fe7799546472c72.jpg ]
「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1676_2_8d64f0a4b7c869872edda78f967026d9.jpg ]
コピーライトおよび下記注意文は必ず表記いただきますようお願いいたします。
※画面は開発中のものです。
※Nintendo Switch・Joy-Conは任天堂の商標です。
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。
あらかじめご了承ください。
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