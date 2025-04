「おすそわけ通信」で離れた友達とも気軽にぷよテト勝負！Nintendo Switch(TM) 2 版『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２S』本日4月24日（木）より予約開始！

株式会社セガ

株式会社セガは、Nintendo Switch(TM) 2 本体発売日と同日の2025年6月5日(木)に発売予定の『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2S』について、本日4月24日(木)よりパッケージ版/デジタル版の予約を開始したことをお知らせいたします。

本作は、国民的、世界的人気のアクションパズルゲーム「ぷよぷよ(TM)」と「テトリス(R)」が合体した夢のコラボレーションタイトルで、新モード「いっしょにぷよテト」の追加に加えNintendo Switch 2の新機能「マウス操作」や「おすそわけ通信」にも対応しています。

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000095329

■『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2S』で追加になった新モードや新機能!

・新モード「いっしょにぷよテト」

「いっしょにぷよテト」は、1つのフィールドを2人で操作して対戦する新モードです。2つ同時に落ちてくる「組ぷよ」や「テトリミノ」を2人のプレイヤーがそれぞれ操作するので、力を合わせるチームプレイが勝利のカギ! 2人で協力して、大連鎖を目指しましょう。

・マウス操作でぷよやテトリミノを直感操作!

本作では、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2のマウス操作を使って、ぷよやテトリミノを直感的に動かすことができます。また、プレイヤー自身がぷよやテトリミノの操作に使用するだけではなく、オフラインで試合を見ている人がJoy-Con 2のマウス操作を使って試合中のフィールド上でぷよやテトリミノを置く場所を提案したり、プレイヤーの試合をサポートしたりすることも可能です。新しい操作方法で、ぷよテト勝負の楽しみ方がさらに広がります。

・おすそわけ通信に対応!

本作では、Nintendo Switch 2の新機能「おすそわけ通信」を使用し、ソフト1本でゲームをみんなにおすそわけして一緒に遊ぶことができます。また、「ゲームチャット」に参加している人と「おすそわけ通信」をすれば、みんなでおしゃべりしながら「ぷよテト」勝負を楽しめます。本作での「おすそわけ通信」はローカル通信・インターネット通信のどちらにも対応しており、近くの人とも離れた友達ともぷよテト勝負を楽しむことができます。

■「ぷよぷよ(TM)」「テトリス(R)」二大パズルゲームの頂上決戦!『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2S』とは

・「ぷよぷよ」と「テトリス」で楽しめる12種類のルールを収録

『ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2S』は、3人のキャラクターでチームを組んで戦う「スキルバトル」、定番の「VS」「スワップ」「ビッグバン」「パーティー」「ぷよテトミックス」など全12種類のルールを収録しています。また、1つのフィールドを2人で操作する新モード「いっしょにぷよテト」を追加いたしました。

「ぷよぷよ」VS「テトリス」の対戦はもちろんのこと、「ぷよぷよ」同士や「テトリス」同士の対戦も可能です。さらに、オンラインでもオフラインでも、1人から最大4人までのプレイヤーでゲームを楽しむことができます。

・ストーリーを楽しめる「アドベンチャー」モード

「アドベンチャー」モードでは、マップを移動し対戦やミッションの攻略をしながらストーリーを進めていきます。「ぷよぷよ」と「テトリス」が混ざった世界で展開される、パズルの冒険に出発しましょう!

さらに、ストーリークリア後も繰り返し遊べるアイテム収集要素など、1人でも遊べるやりこみ要素も充実しています。

※ストーリーの内容は、「ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2」に収録しているものと同内容となります。

・初心者も安心のレッスンやインターネットで協力&対戦

「ぷよぷよ」や「テトリス」をイチから学べる、初心者安心の「レッスン」モードを収録。連鎖や積み方の基礎をじっくり学ぶことができます。

また、「インターネット」モードでは、世界中のプレイヤーと最大4人で対戦が可能です。「全世界パズルリーグ」では、「ぷよぷよ」「テトリス」の腕が競える、それぞれのインターネットランキングにも対応。さらに、他のプレイヤーと協力して最大4人で「スキルバトル」ルールを使ってボスキャラクターたちと対戦する、「みんなでボス戦」も収録しています。

<「ぷよぷよ」とは>

「ぷよぷよ」シリーズは、四半世紀を超えて愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代「ぷよぷよ」がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、幅広い層の皆様に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU(日本eスポーツ連合)公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。

【製品概要】

商品名:ぷよぷよ(TM)テトリス(R)2S

対応機種:Nintendo Switch(TM) 2

発売日:2025年6月5日(木) 発売予定

価格:4,990円(税込5,489円)

ジャンル:アクションパズル

プレイ人数:1~4人(オンライン時1~4人)

発売・販売:株式会社セガ

CERO表記:A(全年齢)

著作権表記:

(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2025 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.

※インターネット通信およびローカル通信での「いっしょにぷよテト」は、発売後に行うアップデート配信によって遊べるようになります。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。