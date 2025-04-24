Î×³¤ÉûÅÔ¿´ÃÏ°è¡¡5·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡ª Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

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2025Ç¯5·î3Æü(ÅÚ¡¦½Ë) ～ 5·î5Æü(·î¡¦½Ë)
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10:00 ～ 17:00
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¢£CHIMERA GAMES¡ã5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡ä(https://www.tokyo-odaiba.net/event_lerning/chimera_games_2025/)
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