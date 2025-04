収納を美しく。折りたためるハイチェア「CLICK & FOLD」が日本に上陸。

CTP JAPAN株式会社

5月7日(水)から伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク/ザ・ステージ#6で開催されるCYBEX POP-UP STOREにて先行予約販売します。



CYBEX(CTP JAPAN株式会社 本社:東京都渋谷区)は、折りたためるハイチェア 「CLICK & FOLD(クリックアンドフォールド)」を2025年5月21日(水)に発売します。

洗練されたシルエット、直線的なエッジ、そして湾曲した背もたれが特徴的なこのハイチェアは、家庭のインテリアに美しく調和します。「CLICK & FOLD」は、便利な折りたたみ機能に加え、成長に合わせた座面や足置きの調整が可能で、お子さまから大人まで長期間使用できる多機能性を誇ります。デザイン性と機能性を両立させたこのハイチェアは、あらゆるライフスタイルに対応する理想的な選択肢です。

特徴1: 折りたたみ機能とオールウッドデザイン

CLICK & FOLDの最大の特徴は、その優れた折りたたみ機能です。使用しない際には簡単に折りたたんでコンパクトに収納でき、尚且つ自立するため、家の中で場所を取ることなくスペースを有効に活用できます。折りたたむ際には特徴的なクリック音が鳴り、その名の由来となったインスピレーションを感じさせます。さらに、木材のみを使用したアイコニックなデザインはまさにアートそのもの。高い品質と時代を超えた美学を兼ね備えたこのチェアは、インテリアの一部としても美しい存在感を放ちます。

特徴2:極上の快適さと使いやすさ

「CLICK & FOLD」は、人間工学に基づいた設計により、極上の快適さを提供します。座面と足置きは調整可能で、子どもの成長に合わせて最適な位置に設定することができます。さらに、高さや奥行きの調整もスムーズに行えるため、使いやすさにおいても優れた性能を発揮します。

特徴3:卒業しないファミリーチェア

「CLICK & FOLD」は、生まれてから99歳まで、すべてのライフステージに対応するチェアです。新生児期にはバウンサー、6ヶ月頃からはベビーセット、そして成長した後はハイチェアとして、または日常的に使える椅子としても活躍します。

【商品概要】

商品名:CLICK & FOLD

価格:CLICK & FOLD(チェア単体):34,650円(税込)

CLICK & FOLD 3-in-1(ハーネス、ベビーセット、トレイ付き):43,890円(税込)

重さ(チェア単体):6.4kg

サイズ(チェア単体):使用時 D 626 mm / W 473 mm / H 815 mm

収納時 D 274 mm / W 473 mm / H 915 mm

収納時(座面、足置き取り外し) D 140 mm / W 473 mm / H 915 mm

適合体重:~120kg

参考年齢:~99歳頃まで

展開カラー:オールナチュラル / ストーンブルー / スタニングブラック / オールホワイト

製品詳細URL:https://cybex-japan.com/pages/click-and-fold

<CYBEX(サイベックス)について>

WE ARE HERE TO DELIVER THE BEST PRODUCTS AND CONCEPTS FOR ALL FAMILIES TODAY AND TOMORROW.

CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング(ベビー用品)ブランドです。Design(ユニークなデザイン)・Safety(卓越した安全性とクオリティ)・Function(インテリジェントな機能性)という3つの柱を重視した製品開発(=CYBEX D.S.F. Innovation Principle)は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。これらの実績に留まることなく、常にイノベーションを実現し、現代のペアレンツのライフスタイルに沿った製品をつくり続け、ベビー用品の枠にとらわれない、革新的なライフスタイル・ファッションブランドを目指しています。2014年にGoodbaby Internationalと合併し、更に成長して世界最大のペアレンティングブランドとなった今も、CYBEXのファウンダーであり、2児の父であるMartin PosがCEOとしてグループを牽引し、“いまと、これからのファミリー”に、最高のコンセプトと製品を届けています。

<CTP JAPAN株式会社について>

CTP JAPAN株式会社(Columbus Trading-Partners Japan, Limited)は、日本のペアレンツに最適化された製品を、確実にお届けするために設立された専門商社で、Cybex製品の「正規輸入総代理店」です。 Cybex GmbHが株式の100%を所有しています。

サイベックス(ブランド)公式ホームページ https://cybex-online.com/ja-jp