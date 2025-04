往年の人気アクションアーケードゲームをリメイクしたNintendo Switch(TM)用『SNOW BROS. ２ SPECIAL』パッケージ通常版、限定版を本日、2025年4月24日（木）発売！

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、1994年に発売され、コミカルな世界観とシンプルな操作で人気を博したアクションゲームのリメイク版『SNOW BROS. 2 SPECIAL(スノーブラザーズツースペシャル)』のNintendo Switch(TM)用パッケージ通常版、限定版を本日、2025年4月24日(木)に発売いたしました。なお、Nintendo Switch(TM)/PC(Steam)向けデジタルダウンロード版は2025年4月10日(木)より配信し、ご好評をいただいております。

★ローンチPVはこちら:https://www.youtube.com/watch?v=12rkZ7eJS4A(https://www.youtube.com/watch?v=12rkZ7eJS4A)★

『SNOW BROS. 2 SPECIAL(スノーブラザーズツースペシャル)』は、1994年にTOAPLANからリリースされ、コミカルな世界観とシンプルな操作で人気を博したアーケードゲーム「スノーブラザーズ2」のリメイク版です。

原作の魅力的なデザインと操作感はそのままに、グラフィックは美麗に進化!シリーズ初のオンラインマルチプレイにも対応し、最大4人までの協力プレイが可能になりました!さらに、クロスプラットフォームプレイに対応し、異なるプラットフォーム同士でも一緒に楽しむことができます。アーケートモード以外でも新しく追加されたサバイバルモード、タイムアタックモード、スカイランモードなど、多彩なモードがゲームの楽しさを広げます。原作のアクションの爽快感をそのままに、進化した体験をぜひお楽しみください!

◆豪華限定版

通常版パッケージ版に加えて、ゲームに登場する4人の王子のミニフィギュアやハードカバー仕様のアートブック、懐かしきアーケード版デザインのフライヤーなどを同梱した限定版もぜひチェックしてみてください!

・特製キャラクターミニフィギュア(4種、H55~60mm)

・ミニアートブック(W210mm×H148mm、50ページ)

・ニックメタルキーリング(W44mm×H55mm)

・オリジナルサウンドトラック(38曲)

・アーケード版デザインフライヤー(W210mm×H290mm)

・ゲームマニュアル(W80mm×H120mm、24ページ)

・ステッカー(W90mm×H150mm、3枚)

・限定版特製ボックス



※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。 ※数に限りがございます。無くなり次第販売終了とさせていただきますので、予めご了承ください。※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。詳しくは店頭にてお問い合わせください。

◆初回生産限定特典

初回特典は操作方法や攻略に必要な基本情報満載のゲームマニュアルと、ゲーム内の可愛いキャラクターやアイテムのステッカー3種類をお付けいたします。パッケージ版の初回生産分のみ付属いたしますので、ぜひこの機会をお見逃しなく!

・ゲームマニュアル(W80mm×H120mm、24ページ)

・ステッカー(W90mm×H150mm、3枚)

※『SNOW BROS. 2 SPECIAL』ゲームマニュアルとステッカーは、通常版・豪華限定版の初回生産分のみ付属します。

◆『SNOW BROS. 2 SPECIAL(スノーブラザーズツースペシャル)』とは

雪、雷、波、竜巻を操る4人の王子たちが、邪悪なアッツー大王にさらわれたプリン姫と平和なウェザーワールドを取り戻すため、其々の持つ力を駆使し、敵を全滅させながら個性豊かなボスたちと戦っていくステージクリア型アクションゲームです。

・懐かしさをそのまま再現しながらグラフィックを一新

可愛いキャラクターとシンプルな操作性はそのままに、デザインを現代風に一新!原作のドット絵表現で遊べるオリジナルバージョンも収録されており、懐かしさと新しさが融合した魅力を存分に楽しむことができます。

・シリーズ初のオンラインマルチ&クロスプラットフォームプレイに対応

シリーズ初のオンラインマルチプレイに対応し、最大4人までプレイ可能になりました!また、クロスプラットフォームプレイにも対応し、異なるプラットフォーム同士でいっしょに遊ぶことができます。オンラインマルチとクロスプラットフォームプレイはリメイクバージョンのみ対応しております。

・新たなモードやステージを追加

一新されたグラフィックで遊べるアーケードモードに加え、3つの新しいモードが登場!限られた体力でプレイ記録を競うサバイバルモード、最短クリアタイムを目指すタイムアタックモード、空中戦が繰り広げられるスカイランモードなど、ボリュームを大幅アップ。さらに、26面のオリジナルステージに加え、新たに19面のステージも追加され、アーケード版にはなかった新たな楽しさをプラスしました。

・プレイアブルとして計35体のキャラクターが登場

今作では、前作の主人公「ニック」だけでなく、新たに3人の王子がプレイアブルキャラクターとして登場!さらに、一定条件をクリアすることで敵キャラクターも操作できるようになり、合計35体ものキャラクターを使いこなすことでより多彩なプレイが楽しめます!

◆製品概要

【タイトル】『SNOW BROS. 2 SPECIAL(スノーブラザーズツースペシャル)』

【ジャンル】アクション

【プラットフォーム】Nintendo Switch(TM)、PC(Steam)

【字幕】日本語、英語、韓国語、簡体字、繁体字、フランス語、ドイツ語、スペイン語、

イタリア語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、タイ語、インドネシア語、トルコ語

【プレイ人数】1~4人

【発売予定日】Nintendo Switch(TM)/PC(Steam)用ダウンロード版 配信中

Nintendo Switch(TM)用パッケージ通常版/限定版 発売中

【Steam Store】https://store.steampowered.com/app/2340640/SNOW_BROS_2_SPECIAL/

【My Nintendo Store】https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000086964(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000086964)

【公式サイト】https://snowbros2sp.com(https://snowbros2sp.com)

【公式X】https://x.com/start_gravityJP

◆会社概要

グラビティゲームアライズ株式会社

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

◆START with GRAVITY

『START with GRAVITY』は、

魅力的でおもしろいコンシューマ・インディゲームを企画・

開発・発掘し、最高に楽しいゲームエンタテインメントを

世界中に展開・発信していくプロジェクトです!

URL:https://startgravity.jp/

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)TATSUJIN Co., Ltd. All Rights Reserved. developed by CRT GAMES. (C) Gravity Co., Ltd. (C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※(C)2025 Corporation. Steam 及びSteam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。