¡ã½ñ±Æ²ò¶Ø¡ª¡ä¿Íµ¤ºî²È¡¦Ãæ»³¼·Î¤¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·´©¡Ø½Ëº×¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢£µ·î£¸Æü¤ËÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¤«¤éÈ¯Çä¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©

³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÈÓ·¦À®¹¬¡Ë¤Ï¡¢Ãæ»³¼·Î¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·´©¡Ø½Ëº×¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤ò¡¢£µ·î£¸Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£




¡Ø½Ëº×¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë½ñ±Æ



¿·ºî¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈ¯É½¤·Â³¤±¤ë¡È¶Ã°Û¤Î»Å»ö¿Í¡Éºî²È¡¦Ãæ»³¼·Î¤¤µ¤ó¡£


»¨»ï¡Ø¥ªー¥ëì¦Êª(https://books.bunshun.jp/list/mag/ooru)¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ»þ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¥·¥êー¥ºÂè£±ÃÆ¤¬¡¢


¤¤¤è¤¤¤è¡ÖÊ¸½ÕÊ¸¸Ë(https://books.bunshun.jp/list/bunko)¡×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª




¢£¡Ø½Ëº×¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸

·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤ÎÎÜ°á¤Ï¡¢»àË´»ö¸Î¤¬Ã±¤Ê¤ë»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»¦¿Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÂèÆó¤ÎÉÔ¿³»à¤¬¡£»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÜ°á¤ÎÉã¿Æ¤¬¶Ð¤á¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤¿¤Á¡£¤Ä¤¤¤ËÎÜ°á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤âµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±»Ï¤á――¡£



Ë¡Î§¤Ç¤ÏºÛ¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ò»ÊË¡¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆºÛ¤¯±¢¤Î¥Òー¥íー¡Ò»ä·º¼¹¹Ô¿Í¡Ê¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ë¡Ó¤Î¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿Å¸³«¤Ë¡¢ÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ç¤¹¡ª




¢£Ãæ»³¼·Î¤¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È

º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡È¸½ÂåÈÇÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¾åµé¹ñÌ±¡Ù¤È¤¤¤¦Â¤¸ì¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤Ë¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢µÕ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë²áÂç¤ÊÈ³¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÊË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ï¸øÀµ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡È¸½Âå¤Î»Å»ö¿Í¡É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤ê¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤È¤·¤ÆÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢£±ºîÌÜ¤¬Ê¸¸Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥êー¥º¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤­¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø¥ªー¥ëì¦Êª¡ÙÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤è¤ê




¢£ËÜ½ñ¤Î²òÀâ¼Ô¡¦Ãæ¹¾Í­Î¤¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È

¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


ËÜºîÉÊ¡Ø½Ëº×¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥­ー¥Þ¥ó ¡È¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡É ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤¬¤ó¤À¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿±Æ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤­¤Ã¤È¡¢¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤Àµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£


¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ë¤â――¡£


¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ò¤­¤³¤Þ¤ì¡¢ÆÉ¤ß¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢£Áõ²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Í­Â¼²ÂÆà¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È

Áõ²è¤ÏÉÁ¤¯Á°¤Ë¡ÖÊª¸ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇÊª¸ì¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«·è¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬»È¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡ÖÊª¸ì¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ³¨¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤â³¨¤ÈÊª¸ì¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¡£


¡Ø½Ëº×¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥«¥Ðー³¨¤Ï¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÎÆü¤Ë¡¢³¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤­¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Ô¥¨¥í¤¬ÐÊ¤à»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Áþ¤·¤ß¤äÈá¤·¤ß¤¬Æ±»þ¤ËÉ½¸½¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢¥Ô¥¨¥í¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¨¥í¤Î±¦¼ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«Éð´ï¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔµ¤Ì£¤Ê°õ¾Ý¤â½Ð¤»¤ë¤«¤Ê¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£





¡Ø½Ëº×¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù½ñÅ¹ÍÑPOP


¢£½ñ»ï¾ðÊó

½ñ¡¡Ì¾¡§½Ëº×¤Î¥Ï¥ó¥°¥Þ¥ó


Ãø¡¡¼Ô¡§Ãæ»³¼·Î¤


È½¡¡·¿¡§Ê¸¸ËÈ½


È¯¡¡Çä¡§2025Ç¯5·î8Æü


Äê¡¡²Á¡§803±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


ISBN¡§978-4-16-792360-0


½ñ»ïURL¡§https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167923600