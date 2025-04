Inspiro、世界的なビジネスアワード「スティービー賞」の「セールス＆カスタマーサービス部門」にてダブル受賞

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社のグループ会社で、北米・アジア太平洋向けコンタクトセンターサービスを提供するAltius Inspiro, Inc.(本社:フィリピン・マカティ市、以下 Inspiro)は、世界的なビジネスアワードである「スティービー賞(Stevie(R) Award)」の「セールス&カスタマーサービス部門」において金賞と銀賞を受賞しました。本部門の金賞受賞は3年連続となります。授賞式は2025年4月10日にニューヨークで行われました。

<Inspiro公式サイトのニュースリリース(https://inspiro.com/insights/news/inspiro-wins-gold-in-2025-stevie-awards-for-sales-customer-service/)>

ビジネス界のアカデミー賞とも称される「スティービー賞」は、企業や個人の顕著な業績を称える、世界でもトップクラスのビジネスアワードです。2002年の創設以来、世界各国の革新的な活動が表彰されています。

このたびInspiroが受賞した「セールス&カスタマーサービス部門」は、カスタマーサービス、コンタクトセンター、事業開発、セールスのプロフェッショナルに贈られる世界最高峰の栄誉です。2,100を超えるエントリーの中から、世界中から集まった176人の専門家により採点されました。

受賞カテゴリーと評価ポイント

<新製品&サービスのカテゴリー>

■金賞:カスタマーサービス管理ソリューション

(Customer Service Management Solution - Implementation)

<ソリューション・プロバイダーのカテゴリー>

■銀賞:コンタクトセンターまたはカスタマーサービスにおける年間最優秀アウトソーシングプロバイダー

(Contact Center or Customer Service Outsourcing Provider of the Year)

審査対象となったソリューション「Interactions by Inspiro」はAIの活用により対話内容の検索性と分析力を高め、顧客応対の分析や品質管理を大幅に強化したInspiro独自のソリューションです。効率的なオペレーションとパーソナライズした価値の高い提案を実現し、CX(顧客体験)の改善に寄与したことを評価いただきました。

アルティウスリンクおよび、Inspiroは、今後もコンタクトセンター領域において最新テクノロジーを活用した人とデジタルの力で、常にCX(顧客体験価値)を提供してまいります。

◎出典・関連情報

スティービー賞(Stevie(R) Awards)詳細: https://stevieawards.com/

2025年の受賞者一覧:https://stevieawards.com/sales/2025-stevie-award-winners

Altius Inspiro, Inc.について

Inspiroは、スマート、セキュア、シームレス、そして拡張可能な満足度の高い顧客体験(CX)を提供するグローバル顧客管理における先駆的企業です。北米、中南米、およびアジア太平洋地域に13か所の戦略拠点を設置し、約13,000名のスタッフを有しています。次世代CX ソリューションにより戦略、人、イノベーション、アナリティクスを統合し、顧客ライフサイクルのあらゆる側面をサポートします。お客様企業は通信、eコマースを含む小売業、旅行・ホスピタリティ業界、金融、メディア、モビリティー、医療、エネルギー、公共サービスなど多岐にわたり、世界有数のお客様企業から高い評価を受けています。



所在地 :6th Floor, L.V. Locsin Building, Ayala Avenue cor. Makati Avenue, Makati City

設 立 :2004年10月

資本金 :242百万フィリピン・ペソ

事業内容:CRM事業

企業URL:https://www.inspiro.com/

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクはKDDIと三井物産の共同出資会社です。業界最大級となる国内・海外約100か所の拠点と、約57,000人の多様な人財が誇るノウハウ・サービス力・技術により、コンタクトセンターやバックオフィスを含むお客様企業の真の課題解決に寄り添うBPO事業を展開しています。

人による高付加価値なサービスと最新のデジタル技術を掛け合わせた「デジタルBPO」で常に新しい時代のCXをデザインすることで、お客様により良いコミュニケーション体験を提供し、お客様企業の事業成長の実現を目指しています。



・所在地 :〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 :1996年5月 (アルティウスリンク発足 2023年9月1日)

・代表者 :代表取締役社長 若槻 肇

・資本金 :1億円

・事業内容:コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

1.コンタクトセンター事業 2.バックオフィス事業 3.ITソリューション事業 4.その他関連事業

・企業URL:https://www.altius-link.com/

・サービスURL:https://www.services.altius-link.com/

・本リリース本文中の製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

