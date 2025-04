GLOBAL WORK KIDSで毎年人気のTシャツ「ヘビロッTEE」シリーズから名作洋画5作品の特別コレクションが登場！4月23日（水）よりWEB予約スタート

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するGLOBAL WORK(グローバルワーク)は、キッズで大人気の「ヘビロッTEE」シリーズより、かつて大ヒットした洋画のプリントTシャツコレクションを販売します。お父さん、お母さん世代にファンが多い、世界中から愛され続ける魔法使いの物語「ハリー・ポッター」シリーズ、SF映画の金字塔「バック・トゥ・ザ・フューチャー」、不朽の名作「E.T.」、「ワイルド・スピード」シリーズ、「グレムリン」の名作洋画5作品の名シーンやキャラクターをプリントしたTシャツを全6型展開します。2025年4月23日(水)より、公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて予約販売を開始いたします。

GLOBAL WORK KIDSは、「学校イチ!おしゃれ」をテーマに子ども自身が着たくなるようなデザインであることはもちろん、親にとっても嬉しい機能やデザインを工夫したアパレルやグッズを展開しています。

今回は、お客さまから毎年ご好評いただいている機能性Tシャツの「ヘビロッTEE」シリーズに、名画アートのプリントデザインを活かしたコレクションを展開します。作品のアートをお子さまと一緒に楽しむことができる、スペシャルなアイテムです。

■「ヘビロッTEE」シリーズについて

その名の通り“ヨレにくい首まわり”でヘビロテができるTシャツです。吸水速乾、サラサラ快適といった機能もあり、夏を元気に過ごすお子さまの定番服として毎年ご好評をいただいているアイテムです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2598_1_38e174faa11d2aaa7238e01d97d536f4.jpg ]

■アイテム詳細

商品名:「ヘビロッTEE」ムービー半袖

価格:2,790円(税込)

カラー:【ブラック】ハリー・ポッター /【オフホワイト】ハリー・ポッター / 【オフホワイト】E.T. / 【ライトグレー】バック・トゥ・ザ・フューチャー / 【チャコール】グレムリン / 【チャコール】ワイルド・スピード

サイズ:130-160

世界中から愛され続ける魔法使いの物語『ハリー・ポッター』シリーズは2柄の展開

1.【ブラック】ハリー・ポッター

ホグワーツ城や、4つの寮を象徴する動物が描かれたエンブレムなど、魔法魔術学校の生徒の気分を味わえる柄をプリントしました。

2.【オフホワイト】ハリー・ポッター

ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちも大好きなお菓子屋『ハニーデュークス』で展開するお菓子をプリント。 『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場した蛙チョコレートやバーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージを可愛くプリントしています。

3.【ライトグレー】バック・トゥ・ザ・フューチャー

2025年に公開40周年を迎えるSF映画の金字塔『バック・トゥ・ザ・フューチャー』に登場する、『タイムマシン』がモノトーンカラーでかっこよく表現されています。

カラフルなタイポグラフィでプリントしたのは、マニアならわかる名セリフ『I'm your density. I mean, your destiny.(僕は君の密度だ。 つまり、運命の人だ。)』を象徴する内容です。

4.【チャコール】グレムリン

幅広い層に人気の映画『グレムリン』でお馴染みの、可愛くていたずら好きなモグワイをプリント。

5.【オフホワイト】E.T.

不朽の名作『E.T.』のアートを使ったプリント。空を飛ぶシーンやエイリアン『E.T.』のアートとタイポグラフィのコンビネーションでシャレ感のある柄です。

6.【チャコール】ワイルド・スピード

男性ファンの多い映画『ワイルド・スピード』に登場するドミニク・トレッド(Dominic Toretto)通称「ドム」の劇中車をフロントにプリント。

■「ハリー・ポッター」シリーズについて

J.K.ローリングの傑作ベストセラー小説シリーズを映画化。孤独の少年ハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校で仲間と共に成長しながら、宿敵ヴォルデモートと戦う物語。友情、勇気、運命がテーマの世界的人気シリーズ。9と3/4番線から新たなる冒険が始まる!

■「グレムリン」について

可愛くていたずら好き、不思議な生き物モグワイがクリスマスに巻き起こす大騒動を描いた、大ヒットファンタジー映画。

クリスマスにプレゼントされたモグワイ。このモグワイの飼い主として絶対に守らなければならない3つのルール、それは・・・ 1.明るい光を当てないこと 2.たとえわずかでも水をかけないこと そして3.真夜中を過ぎたら絶対に食べ物を与えないこと

ルールが破られると、モグワイは凶悪な怪物に変身・増殖!平和な田舎町が「グレムリン」たちによって大パニックに!?

■「バック・トゥ・ザ・フューチャー」について

アカデミー賞受賞監督のロバート・ゼメキスとスティーヴン・スピルバーグにより生み出された革新的でオリジナリティ溢れるアドベンチャー映画で、史上最も成功した三部作シリーズの一つとして今なお世界中のファンを夢中にさせています。マイケル・J・フォックス演じる高校生のマーティー・マクフライは、科学者のドク・ブラウン(クリストファー・ロイド)が発明したタイム・マシーンに乗って1985年から1955年にタイムスリップするが、時空を超えた連鎖反応に巻き込まれてしまい、未来に戻れないまま将来の自分の存在が消えてしまうことを知ります…。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズは、最先端のVFX、耳に残る数々の名曲、そして次から次へと展開するアクションシーンが世界中で今もなお世代を超えて愛され続けている名作シリーズです。“2025年は公開から40周年!“

■「E.T.」について

アカデミー賞(R)受賞監督スティーヴン・スピルバーグが贈る、映画史に燦然と輝く最高傑作『E.T.』。 出演は、ヘンリー・トーマス、ドリュー・バリモアそしてロバート・マクノートン。10歳の少年が地球に取り残されたエイリアン、E.T.が家に帰れるように助けようとするのだが・・。信頼、勇気そしてかけがえのない友情の力は、時代を超えてこの映画を観るあらゆる世代の人々に感動を与えます。1982年の公開から長い年月が経った今も人気は衰える事はありません。

■「ワイルド・スピード」について

世界を舞台にしたド派手なスタント、数々の名車、そして人間味あふれる魅力的なキャラクターたちが観客を魅了する大人気アクションシリーズ。2001年にスタートした本作は、今や息の長いフランチャイズへと成長し、シリーズ8作目までの全世界興行収入は合計50億ドル以上を叩き出しています。そして2019年には『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』も日本劇場公開。作品やキャストを支持するSNSフォロワーの数も急成長し、トイ商品やゲーム、アニメーションシリーズなどにもフランチャイズが広がっており、2021年に公開予定の最新作『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』をはじめ今後もさらに成長を続けます!

危険と隣り合わせの大迫力のアクションが見どころの『ワイルド・スピード』シリーズが巻き起こす世界的ブームから今後も目が離せません。

■商品ライセンスについて

株式会社foundation

住所:東京都渋谷区南平台町17-6 4階

本商品は、ワーナーブラザーズジャパン合同会社と株式会社foundationとの契約により、

株式会社アダストリアが販売するものです。

本商品は、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社と株式会社foundationとの契約により、株式会社アダストリアが販売するものです。

■GLOBAL WORKについて

GLOBAL WORKは、人の周りに存在する様々なものとの『つながり』こそが人生を豊かにし、心からの笑顔を生むと信じ、心地よさや好感度を大切にした、あなたが会いたい人にもっと会いたくなる服、あなたの大切な人ともっと笑顔になれる服『Good Feeling Wear』を、より高品質、納得価格にて提供するブランドです。

国内217店舗、海外21店舗(2025年3月末時点、WEBストア含む)展開。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/globalwork/

<公式ブランドサイト> https://www.globalwork.jp/

<公式Instagram> オフィシャル:https://www.instagram.com/globalwork_official/

キッズ:https://www.instagram.com/globalwork_kids_official/

メンズ:https://www.instagram.com/globalwork_men_official/

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/