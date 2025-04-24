第9回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU応募者募集のご案内

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中国本部は、一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会、一般社団法人中国経済連合会、株式会社日本政策投資銀行、中国経済産業局、EY新日本有限責任監査法人の6機関で協力し、中国地域の女性を対象としたビジネスプランコンテスト「第9回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU（ソエル）」を開催します。

本コンテストは、中国地域（鳥取/島根/岡山/広島/山口）における女性起業家の成長支援と潜在的起業家の発掘を目的とし、併せて地域の女性起業家と支援者との出会いの場を提供し、優良ロールモデルの顕在化を促進します。また、入賞者のビジネスプランに応じてコンテストに賛同する地域企業等によるサポートも予定しています。

※「SOERU（ソエル）」には、ビジネスに+αの付加価値を「添える」、必要なサポートを「添える」の意を込めています。

【募集期間】

2025年5月15日（木曜）～2025年8月19日（火曜） 必着

【対象】

女性経営者による既にスタートしている事業、もしくは女性創業予定者による事業計画で、技術・サービス・ビジネスモデル等において新規性や付加価値が期待できるもの。

【表彰】

大賞（1名）、優秀賞（3名）、特別賞（若干名）

【表彰式・ビジネスプラン発表会の開催日程】

日時：2025年12月16日（火曜）午後

場所：広島国際会議場 地下2階ダリア（広島市中区中島町1番5号）

【中国地域女性ビジネスプランコンテスト ホームページ】

http://soeru2.cnbc.or.jp

チラシ（第9回中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU）

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1711-6137a80763d0f6ad09cfe718c8477644.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。