『スティールシード』がPC・PlayStation 5・Xbox Series X|Sにて発売！

ESDigital Games LTD

【キプロス、リマソール 2025年4月22日】ESDigital Games(https://esdigital.games/)と開発スタジオStorm in a Teacup(https://www.stcware.com/)は、最新作『スティールシード(Steel Seed)』をリリースしました。本作は、人類が絶滅の瀬戸際に立たされた暗黒のSF世界を舞台にした、ステルスアクションゲームです。対応プラットフォームはPC(Steam(https://store.steampowered.com/app/458430/Steel_Seed/)およびEpic Games Store(https://store.epicgames.com/ja/p/steel-seed-cdc5d9))、PlayStation 5(https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010794/)、Xbox Series X|S (https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/steel-seed/9n405dg436kg)で、価格は\4500(SteamおよびEpic Games Store)、\4620(PlayStation 5)、\4650(Xbox Series X|S)です。PC版とXbox版には15%のローンチ割引が適用され、PlayStation Plus会員にはPlayStationでも同様の割引が提供されます。『Close to the Sun』で高い評価を得た開発チームが贈る、手に汗握るアクションアドベンチャーをご体験ください。

SteamおよびEpic Games Storeでは、2025年4月22日より『スティールシード』のデラックスエディションも購入可能です。価格は\4900で、こちらも15%のローンチ割引が適用されます。デラックスエディションには、Andrea Reminiによる15曲入りのデジタルサウンドトラック、デジタルアートブック、ゲーム内限定コスチューム2種類、さらに23枚の高画質壁紙が含まれます。PlayStation 5およびXbox Series X|Sでも、デジタル版のデラックスエディションが提供予定です。

最新トレーラーはこちら(https://youtu.be/-AhBOrFVSAg)

地球は壊滅的な災害によって住めない星となり、残された人類は機械の支配下に置かれることになりました。プレイヤーは主人公のゾーイと、空飛ぶドローンの相棒コビィと共に、敵の地下施設を探索し、人類の生き残りの鍵と真実を探し出します。ダイナミックな戦闘、ステルス、パルクールを融合させたスリリングなプレイスタイルを極め、緻密に描かれた世界の中で危険な敵と対峙しながら、没入感あふれるストーリーを体験してください。『スティールシード』が描くのは、単なるサバイバルではありません。それは、「人間」と「機械」の境界、信頼と支配、希望と絶望のはざまを描く物語です。

主な特徴

終末後の世界を探索せよ: 荒廃した工業地帯から、不気味なバイオドームまで『スティールシード』の世界は、不気味で没入感があり、そして危険です。そこには、人間とは何かを問う、精緻に構築された世界とストーリーが広がっています。

ステルス、パルクール、ダイナミックな戦闘を極めよう:ユニークなステルスアクションを駆使して、自分らしいプレイスタイルを確立しよう

- ステルス&戦略 - 影やおとり、周囲の環境を活用して、敵をやり過ごしたり、倒したりできます。- ダイナミックな戦闘-個性的な能力を持つさまざまなタイプの敵や、手強いボスとのバトルが待っています。- アビリティ強化- 3つの異なるスキルツリーから、ゾーイのプレイスタイルを自由にカスタマイズ可能。40種類のアップグレードが用意されています。

唯一無二の相棒:ゾーイの唯一の仲間、それが試作型ドローンのコビィです。ただの道具ではなく、ガイドや謎解きのサポートもこなす心強いパートナーです。荒廃した世界における心の支えとなり、ゾーイとともにあらゆる困難に立ち向かいます。

深く考えさせられるSF体験:BAFTA(英国アカデミー賞)受賞作家のマーティン・コルダが手がけたストーリーは、深く心に残る体験を約束します。

『スティールシード』は2025年4月22日より、PC(Steam(https://store.steampowered.com/app/458430/Steel_Seed/)およびEpic Games Store(https://store.epicgames.com/en-US/p/steel-seed-cdc5d9))、PlayStation 5(https://store.playstation.com/en-us/concept/10010794)、Xbox Series X|S(https://www.xbox.com/games/store/steel-seed/9N405DG436KG)にて発売中です。詳しくは、https://esdigital.gamesをご覧いただくか、Facebook(https://www.facebook.com/ESDG.Social)、X (Twitter)(https://x.com/ESDigital_Games)、Instagram(https://instagram.com/esdigital.games)、YouTube(https://www.youtube.com/@esdigitalgames)、TikTok(https://tiktok.com/@esdigital_games)、Discord(https://discord.com/invite/nJkZ4rkn5Q)でも最新情報をチェックできます。

【スティールシード 概要】

■配信タイトル:スティールシード(Steel Seed)

■対応機種:PlayStation 5、PC(Steam、Epic Games Store)、Xbox Series X|S

■PlayStation Storeページ:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10010794/

■Steamページ:https://store.steampowered.com/app/458430/_/

■Epic Games Storeページ:https://store.epicgames.com/ja/p/steel-seed-cdc5d9

ESDigital Gamesについて

ESDigital Gamesは、PCおよびコンソール向けの高品質なインディーゲームやミッドコアゲームを専門とするグローバルなゲームパブリッシャーです。これまでに『9 Monkeys of Shaolin』『Redeemer』『AWAKEN - Astral Blade』『Unusual Findings』『Cats on Duty』『Deck of Ashes』などのオリジナルタイトルを発売・配信してきました。今後も、『Sky of Tides』『Island of Winds』『Memory Lost』といった期待の新作や、『REMEDIUM』『Battlejuice Alchemist』『Scholar of the Arcane Arts』のアップデートなどが加わり、カタログはさらに充実していく予定です。

Storm in a Teacupについて

Storm in a Teacupは、長年にわたりゲーム業界の第一線で活躍してきたCarlo Ivo Alimo Bianchiによって2013年に設立されました。独自のアートスタイルと、国際的な開発チームによる、没入感あふれる高品質なゲーム体験に定評があります。これまでにXbox One、PS4、Nintendo Switch、PC、PC VRで4作品をリリース。本作『スティールシード』で、インディーと大作の中間に位置するAAプレミアム市場への本格参入を果たし、ステルスアクションと物語主導型ゲームの新たな地平を切り拓いています。