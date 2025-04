映画「香港來的Diana～香港から来たダイアナ」が日本初上映決定！2024年に世界13ヵ国の映画祭に出品され、合計36の映画賞を受賞した問題作が2025年5月24日土曜日より池袋シネマ・ロサで限定上映

STUDIO F+

完成まで3年!たったひとりで製作、監督、脚本、撮影、編集を全て手掛け、スタッフなし、約50万円の低予算で製作された自主映画ながら、2024年に世界13ヵ国(アメリカ、オランダ、フランス、インドなど)の映画祭に出品され合計36の映画賞を受賞した話題作が遂に日本の映画館にて初公開されます。



主演には香港出身の女性、Diana Satoを起用し、日本人男性を演じるTaku Nakamuraも実際の就職氷河期世代といった配役にもリアリティを追求。香港と日本社会が抱える現在の問題を鋭く描いた作品です。

映画のキャッチコピーは「香港人と日本人ーそれぞれの現実(リアル)」

映画「香港から来たダイアナ」公式ポスター

(映画概要)

本作は、2019年~2020年に香港で起きた「香港民主化デモ」という実際の出来事に基づき、香港の一国二制度が崩壊していく様子と、現在の日本が抱える就職氷河期世代(ロスジェネ世代)の問題を同時に描く、香港人と日本人の異文化交流をリアルに描写したドキュメンタリードラマ(ドキュドラマ)作品です。

映画「香港來的Diana~香港から来たダイアナ」メインビジュアル

(あらすじ)

香港出身の女性、佐藤ダイアナ(41歳)は息子のエイジ(8歳)と東京で生活をしていた。ダイアナは息子の将来のため副業として中国語会話教室を始める。その教室に、就職氷河期世代(ロスジェネ)で自分の将来を見出せずにいた日本人の長安拓(35歳)が参加してくる。長安はダイアナの影響を受け、日本から世界へ目を向けるようになっていく。しかし、ダイアナの故郷、香港では世界を揺るがす大きな問題が起きていた・・

佐藤ダイアナ長安拓

(上映フォーマット)

(製作国)日本

(尺)84分

(言語)日本語・広東語

(字幕)日本語・英語

(サウンド)ステレオ

(オリジナル・フォーマット)DCP 2K Flat (Apple ProRes422 HQ)

(公開日時)

2024年5月24日土曜日 ~ 5月30日金曜日 1週間限定上映

上映時間(5月20日ごろ劇場公式サイトにて告知)

日本語・英語字幕付き上映

(劇場情報)

池袋シネマ・ロサ

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-37-12 ロサ会館内

(公式サイト)https://www.cinemarosa.net

映画公式サイトURL(日本語・中国語・英語対応)

https://studiofplus.wixsite.com/studiofplus/diana-from-hongkong-jp

劇場版予告編URL(日本語・英語字幕付き)

https://youtu.be/yLcT9yPmwS0

劇中シーン01劇中シーン02劇中シーン03

(役名・キャスト)

佐藤ダイアナ(41):Diana Sato

長安拓(35):Taku Nakamura

坂井大二郎(39):Go Yamamoto

藤田ももよ(35):Mano

石田あけみ(40):Monaka

佐藤エイジ(8):Eiji Sato

島田統一(年齢不詳):Touistu Shimada

村瀬(75):Yoshiko Murase

カフェの客:Kakiko-san、fujinn-m、maruco。

Diana SatoTaku Nakamura

(スタッフ)

音楽:Ice9 (Kenkichi Sakai)

製作・監督・脚本・撮影・編集:Naoki Fujimoto



(映像製作プロダクション STUDIO F+ (studiofplus)とは)

社会人を辞めて36歳で日本大学の芸術学研究科博士後期課程に入学し、映画製作を学んだNaoki Fujimotoが、2007年ひとりで立ち上げた個人映像製作プロダクションがSTUDIO F+(studiofplus)である。その後、テレビ番組のディレクター、音楽映像の編集、NHKの動画編集などの仕事を経て、14年ぶりに製作したインディーズ(自主製作)映画が「香港來的Diana~香港から来たダイアナ」である。

Naoki Fujimoto

製作・配給会社名:STUDIO F+(studiofplus)

担当:藤本直樹 (Naoki Fujimoto)

電話番号:090-6365-3643

Email:studiofplus@gmail.com

【インスタグラム】https://www.instagram.com/studiofplus(https://www.instagram.com/studiofplus)

【X】https://x.com/STUDIOFPLUS(https://x.com/STUDIOFPLUS)

【公式サイト】https://studiofplus.wixsite.com/studiofplus(https://studiofplus.wixsite.com/studiofplus)

(監督のメッセージ:映画製作意図について)

「香港來的Diana~香港から来たダイアナ」チラシ表「香港來的Diana~香港から来たダイアナ」チラシ裏



映画「香港來的Diana~香港から来たダイアナ」という作品は、商業映画(メジャー映画)では決して描くことができないテーマ・内容を取り扱う「問題作」だと私は思っています。本作を日本の劇場で上映するという都合上、観客に直接伝えたかったテーマを公開前の宣伝の段階において全面に出すことはしませんでした。本作は中国や香港では上映禁止の映画です。

なぜ今、「香港民主化デモ」を題材に取り上げたのか?というと、あの「香港民主化デモ」が起きた時に日本でも多く見られた、サングラスに黒マスクをして「香港に自由を!」「香港に独立を!」と声高に叫んでいた人々は、一体どこへ行ってしまったのだろう?とずっと思っていたからです。

現在の香港では「民主派」と呼ばれた人々は次々と逮捕され、香港にあったはずの「一国二制度」はすでに失われています。映画の劇中にヒロインの佐藤ダイアナが「香港の問題は中国の問題です」というセリフがあるのですが、確かに「香港民主化デモ」の問題は日本には直接的に関係のない出来事だったと思います。そして多くの日本人にとって興味のない出来事だったのだろうと感じています。

しかし、国家が政治的発言や言論の自由を法律で完全に禁止してしまうというやり方は、過去の日本にもあったことであり、今のプーチン政権のロシアでも起きていることで、人ごとではないと私は感じています。国家が人々の言論の自由を奪うことは「正しい」ことなのか?という問いを、インディーズ映画という自由な立ち位置で、広く世界に問題提起として発信したいと考え、この映画を製作するに至りました。

(2024年~2025年 映画賞の受賞実績)

2024年4月16日, (アメリカ) チャイナタウン映画祭, The Honorable Mention

2024年5月5日, (オランダ) ARFF アムステルダム国際アワード, The Best Documentary

2024年5月10日, (インド) Filmique International Film Festival, The Best Documentary

2024年5月10日, (イギリス) シネプレイ国際映画祭, The Best Indie Film

2024年5月11日, (イギリス) マルチディメンション映画祭, The Best Feature

2024年5月16日, (アメリカ) ハリウッド・ベスト・インディ Film Awards, The Official Selection

2024年5月17日, (アメリカ) New York Film & Cinematography Awards, The Official Selection

2024年6月3日, (イギリス) シネバース映画祭, The Finalist

2024年6月7日, (スウェーデン) スウェーデン国際映画祭 The Nominee

2024年6月7日, (フランス) Luminary Independent Film Fiesta, The Finalist

2024年6月9日, (インドネシア) 4th Dimension Independent Film Festival, The Nominee

2024年6月10日, (フランス) Beyond the Curve International Film Festival, The Best Documentary

2024年6月29日, (ネパール) Humro Cinema Film Fest, The Finalist

2024年6月30日, (フランス) Clown International Film Festival, The Finalist

2024年6月30日, (フランス) Art Giraffe International Film Festival, The Official Selection

2024年7月1日, (アメリカ) Miami International Gold Awards, The Best Documentary

2024年7月27日, (インド) Pageant Film Festival, The Best Narrative Feature

2024年8月7日, (パナマ) Canal de Panama International Film Festival, The Official Selection

2024年8月15日, (イタリア) Milan Indie Film Festival, The Best Independent Feature

2024年8月22日, (フランス) Paris Lift-Off Film Festival, The Official Selection

2024年9月3日, (オランダ) ARFF Amsterdam International Film Festival Best actress and actor, The Honorable Mention

2024年9月10日, (アメリカ) New York Film & Female Actress Award, The Best Docudrama

2024年9月15日, (韓国) SEOUL EXTREME FILM FESTIVAL, The Official Selection

2024年9月20日, (トルコ)アンタキヤ国際映画祭, 審査員特別賞

2024年9月20日, (オランダ) Amsterdam Lift-Off Film Festival, The Official Selection

2024年10月11日, (ドイツ) Frankfurt Indie Stars Film Festival, The Best Documentary

2024年11月12日, (フランス) Art Giraffe International Film Festival, Semi-Finalist

2024年11月12日, (イタリア) Vesuvio International movie Awards, Semi-Finalist

2024年12月1日, (アメリカ) KIIFF, The Best Sounding

2024年12月6日, (ルーマニア) ワラキア国際映画祭, The Official selection

2024年12月25日, (フランス) RED MOVIE AWARDS, The Official selection

2025年1月1日, (インド) カラハリ フィルム フェスティバル, The Official selection

2025年2月14日, (ドイツ) Dialog Film Festival, The Best Independent Film

2025年2月25日, (ウクライナ) Lily Indie Film Fest, Finalist

2025年3月2日, (ブルガリア) Sofia World Film Festival, The Official selection

2025年3月15日, (ウクライナ) Vizion Independent Zone Film Fest, The Official selection