スパークル、国産固定翼ドローン開発を行う『日本発ディフェンステック』スタートアップ、AirKamuyへ出資。

スパークル株式会社

スパークル株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役:福留秀基、以下「当社」)は、安全保障用途を前提とした、固定翼ドローン開発を行う日本発ディフェンステックスタートアップである株式会社AirKamuy(本社:愛知県名古屋市、代表取締役:山口拓海、以下「AirKamuy社」)に対し、プレシードラウンドにて投資を実行したことをお知らせします。

投資の背景と目的

当社はAirKamuy社が有する強みや社会的意義等の3つの観点に着目し、今回の投資実行に至りました。

〇複雑かつ不安定化する安全保障環境に対する革新的なソリューション

近年、日本周辺の安全保障環境が急速に変化する中、無人での飛行が可能な国産ドローンに対する期待が高まっています。AirKamuy社が開発する固定翼ドローンは、危険な環境下における任務遂行を可能にし、従来の日本の安全保障体制をより強化するとともに、自衛官や海上保安官の安全確保に大きく貢献することが可能です。

〇自衛官・海上保安官の深刻な人材不足の解消

全国的に自衛官や海上保安官の担い手不足が深刻化する中、AirKamuy社のドローン技術は人員に依存しない効率的な安全保障・警備体制の構築に貢献することが期待されます。省人化による業務効率化に加え、有人での活動が困難な地域での活動を可能にすることで、隊員の負担軽減と安全性の向上という社会的意義を有すると考えます。

〇地域から全国、世界へ挑戦できるスタートアップ

当社は地域から全国、そして世界へと挑戦するスタートアップを積極的に支援しています。愛知県に拠点を置くAirKamuy社は、地域発スタートアップとして国内のみならずグローバル市場への展開も視野に入れており、弊社の投資理念とも合致するものです。

株式会社AirKamuyについて

AirKamuy社は「To provide scalable and sustainable solutions for global conflict deterrence」をミッションに、広範囲をカバー可能な固定翼VTOL*無人機「Σ-1」をはじめとした、固定翼ドローンの開発及びサービスの提供を行っています。

不透明さを増す昨今の安全保障環境において、無人アセットのニーズは高まっています。

また、航空機パイロットの不足が課題となる中、海上保安においても、省人化を実現するソリューションの登場が期待されています。

設計やプロトタイプの製造を内製化することにより、大手企業に負けないスピード感でソリューションを提供しています。

下記の自社開発機体に加え、各種ニーズに応じた機体の提案・開発・運用も行っています。世界トップレベルの固定翼ドローンメーカーとなることを目指し、ドローンの開発を通して世の中に貢献することを目指します。

*VTOL:ヘリコプターのように滑走路を必要とせず、垂直に離着陸すること、Vertical Take Off and Landing

主な自社開発機体:

5時間以上の連続飛行が可能な固定翼VTOL無人機「Σ-1」

低コスト環境配慮型段ボールドローン「AirKamuy 150」

株式会社AirKamuy求人について

AirKamuy社では、安全保障領域に知見を有する方、固定翼航空機・無人航空機に関する技術を有するエンジニアの方などを積極的に採用しております。

詳しくは、AirKamuy社のホームページをご覧ください。

株式会社AirKamuy 代表取締役 山口 拓海 氏からのコメント

この度、AirKamuyのプレシードラウンドにてご出資をいただき、心より感謝申し上げます。

当社が開発している固定翼ドローンは、広範囲パトロールや長距離の物資輸送に適したものであり、安全保障用途のみならず各地域が抱える課題のソリューションになりうるものと考えております。

自衛隊出身キャピタリストという、弊社にとって大変頼もしい佐藤さんとともに、東北、日本、そして世界が抱える課題の解決に、全身全霊で取り組んでまいります。

スパークル株式会社 代表代表取締役 福留 秀基からのコメント

AirKamuyさんは日本の将来を守る地域発のディフェンステックスタートアップです。

これまでも、山口さんが様々な防衛装備品の開発を行いながら関係官公庁との折衝を行う姿を拝見し、その実現力に感銘を受けております。

AirKamuyさんが作り出そうとしている機体やソリューションは日本のみならず世界の将来を守る、素晴らしいものになると確信しております。

地域から、日本を、世界を作る取り組みをご一緒できること、楽しみです!

スパークル株式会社 ベンチャーキャピタリスト 佐藤 立基からのコメント

この度、プレシードラウンドに参加できたことを大変嬉しく思います。

山口氏の『平和と自衛隊員・海上保安官の命を守りたい』という強い思いに深く共感しました。AirKamuy社は安全保障用途を前提とするVTOL型ドローンの開発を事業の主軸に据えた、日本では大変珍しいスタートアップです。

私は元陸上自衛官として、現場における人材不足や安全確保の課題を肌で感じてきました。本プロダクトが実際に開発・導入されることで、自衛官や海上保安官の抱える課題を解決し、ひいては日本の平和と安全を守ると確信しています。

愛知県という地域から全世界へ、平和を守る同社のチャレンジと成長を全力でご支援してまいります。

株式会社AirKamuy概要

会社名:株式会社AirKamuy

代表者:山口 拓海

URL:https://airkamuy.com/

本社所在地:愛知県名古屋市天白区植田西2-1307

設立:2022年8月

スパークル株式会社概要

スパークル株式会社は、「新しい世界の経済循環をつくる」をミッションとして、ファンド事業・インキュベーション事業・経営ソリューション事業を展開。東北を世界に伍する場所とするため、様々な方々と共創しながら挑戦し続けるプロフェッショナルファームです。

代表者:代表取締役 福留 秀基

URL: https://spurcle.jp

本社:宮城県仙台市青葉区中央4丁目4番19号 アーバンネット仙台中央ビル

設立:2018年8月1日

お問い合わせ先: info@spurcle.jp