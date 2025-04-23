大貫妙子、槇原敬之ら出演！『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』5月4日(日)放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社Photo by 田浦ボン・キシノユイPhoto by 田浦ボン・キシノユイ

CS放送「衛星劇場」では、2025年1月に開催された『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』を、5月4日(日)午後7:30よりテレビ初放送します。

ギタリスト・小倉博和がDJを務めるラジオ番組の放送10周年を記念して開催された、一夜限りのスペシャルライブ。大貫妙子、槇原敬之、森山良子、ギターデュオ・山弦といった日本を代表するミュージシャンが集結し、亀田誠治らトッププレーヤー・バンドと名曲の数々を披露しました。ぜひご覧ください！

FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし

★CS衛星劇場にて、5月4日(日)午後7:30～ テレビ初放送！

2025年1月18日大阪府・新歌舞伎座

[出演]大貫妙子、槇原敬之、森山良子、山弦、小倉博和（Gt.）、亀田誠治（B.）、斎藤有太（Key.）、佐橋佳幸（Gt.）、屋敷豪太（Dr.）

国内屈指のトップギタリスト・小倉博和が大阪のラジオ局・FM COCOLOでDJを務める「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」の放送10周年を記念して25年1月にライブイベントを開催。

ゲストに迎えた大貫妙子、槇原敬之、森山良子という豪華な面々に加えて、小倉博和と佐橋佳幸によるギターデュオ・山弦が出演。バンドメンバーには佐橋も参加するほか、亀田誠治（Ba）、斎藤有太（Key）、屋敷豪太（Dr）といった日本のトッププレイヤーが揃い、小倉のライブには欠かせないマニュピレーターの藤本一樹も参加。名曲の数々と至高の音に酔いしれる“御COCOLO尽くし”な極上の一夜の模様をお届けする。

【セットリスト】

Playground ＜小倉博和＞

春(Spring) ＜山弦＞

あなたを思うと ＜大貫妙子＞

都会 ＜大貫妙子＞

船出 ＜大貫妙子＞

島育ち～人の歩く道～ ＜槇原敬之＞

北風～君に届きますように～ ＜槇原敬之＞

Counting Blessing ＜槇原敬之＞

遠く遠く ＜槇原敬之＞

プカプカ ＜森山良子＞

夢の住家 ＜森山良子＞

Life is Beautiful ＜森山良子＞

涙そうそう ＜森山良子＞

Clean Up ＜小倉博和＞

TQ Flower ＜小倉博和＞

Surf Surf Surf ＜小倉博和＞

＜アンコール＞

風をあつめて ＜ALL CAST＞

またね ＜小倉博和＞

Photo by 田浦ボン・キシノユイ

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★『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S78678

★『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=i6_DJRgJk2M

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

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衛星劇場カスタマーセンター：

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※受付時間10:00～20:00(年中無休)