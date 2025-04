大貫妙子、槇原敬之ら出演！『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』5月4日(日)放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社Photo by 田浦ボン・キシノユイPhoto by 田浦ボン・キシノユイ

CS放送「衛星劇場」では、2025年1月に開催された『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春!御COCOLO尽くし』を、5月4日(日)午後7:30よりテレビ初放送します。

ギタリスト・小倉博和がDJを務めるラジオ番組の放送10周年を記念して開催された、一夜限りのスペシャルライブ。大貫妙子、槇原敬之、森山良子、ギターデュオ・山弦といった日本を代表するミュージシャンが集結し、亀田誠治らトッププレーヤー・バンドと名曲の数々を披露しました。ぜひご覧ください!

FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春!御COCOLO尽くし

★CS衛星劇場にて、5月4日(日)午後7:30~ テレビ初放送!

2025年1月18日大阪府・新歌舞伎座

[出演]大貫妙子、槇原敬之、森山良子、山弦、小倉博和(Gt.)、亀田誠治(B.)、斎藤有太(Key.)、佐橋佳幸(Gt.)、屋敷豪太(Dr.)

国内屈指のトップギタリスト・小倉博和が大阪のラジオ局・FM COCOLOでDJを務める「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」の放送10周年を記念して25年1月にライブイベントを開催。

ゲストに迎えた大貫妙子、槇原敬之、森山良子という豪華な面々に加えて、小倉博和と佐橋佳幸によるギターデュオ・山弦が出演。バンドメンバーには佐橋も参加するほか、亀田誠治(Ba)、斎藤有太(Key)、屋敷豪太(Dr)といった日本のトッププレイヤーが揃い、小倉のライブには欠かせないマニュピレーターの藤本一樹も参加。名曲の数々と至高の音に酔いしれる“御COCOLO尽くし”な極上の一夜の模様をお届けする。

【セットリスト】

Playground <小倉博和>

春(Spring) <山弦>

あなたを思うと <大貫妙子>

都会 <大貫妙子>

船出 <大貫妙子>

島育ち~人の歩く道~ <槇原敬之>

北風~君に届きますように~ <槇原敬之>

Counting Blessing <槇原敬之>

遠く遠く <槇原敬之>

プカプカ <森山良子>

夢の住家 <森山良子>

Life is Beautiful <森山良子>

涙そうそう <森山良子>

Clean Up <小倉博和>

TQ Flower <小倉博和>

Surf Surf Surf <小倉博和>

<アンコール>

風をあつめて <ALL CAST>

またね <小倉博和>

