大貫妙子、槇原敬之ら出演！『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』5月4日(日)放送！CS衛星劇場

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松竹ブロードキャスティング株式会社

Photo by 田浦ボン・キシノユイ


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CS放送「衛星劇場」では、2025年1月に開催された『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』を、5月4日(日)午後7:30よりテレビ初放送します。


ギタリスト・小倉博和がDJを務めるラジオ番組の放送10周年を記念して開催された、一夜限りのスペシャルライブ。大貫妙子、槇原敬之、森山良子、ギターデュオ・山弦といった日本を代表するミュージシャンが集結し、亀田誠治らトッププレーヤー・バンドと名曲の数々を披露しました。ぜひご覧ください！


FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし


★CS衛星劇場にて、5月4日(日)午後7:30～　テレビ初放送！　



2025年1月18日大阪府・新歌舞伎座


[出演]大貫妙子、槇原敬之、森山良子、山弦、小倉博和（Gt.）、亀田誠治（B.）、斎藤有太（Key.）、佐橋佳幸（Gt.）、屋敷豪太（Dr.）



国内屈指のトップギタリスト・小倉博和が大阪のラジオ局・FM COCOLOでDJを務める「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」の放送10周年を記念して25年1月にライブイベントを開催。



ゲストに迎えた大貫妙子、槇原敬之、森山良子という豪華な面々に加えて、小倉博和と佐橋佳幸によるギターデュオ・山弦が出演。バンドメンバーには佐橋も参加するほか、亀田誠治（Ba）、斎藤有太（Key）、屋敷豪太（Dr）といった日本のトッププレイヤーが揃い、小倉のライブには欠かせないマニュピレーターの藤本一樹も参加。名曲の数々と至高の音に酔いしれる“御COCOLO尽くし”な極上の一夜の模様をお届けする。



【セットリスト】


Playground　＜小倉博和＞


春(Spring)　＜山弦＞


あなたを思うと　＜大貫妙子＞


都会　＜大貫妙子＞


船出　＜大貫妙子＞


島育ち～人の歩く道～　＜槇原敬之＞


北風～君に届きますように～　＜槇原敬之＞


Counting Blessing　＜槇原敬之＞


遠く遠く　＜槇原敬之＞


プカプカ　＜森山良子＞


夢の住家　＜森山良子＞


Life is Beautiful ＜森山良子＞


涙そうそう　＜森山良子＞


Clean Up　＜小倉博和＞


TQ Flower　＜小倉博和＞


Surf Surf Surf　＜小倉博和＞


＜アンコール＞


風をあつめて　＜ALL CAST＞


またね　＜小倉博和＞



Photo by 田浦ボン・キシノユイ



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★『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』詳細はこちら


https://www.eigeki.com/series/S78678



★『FM COCOLO「小倉博和のFRIDAY,Sound of Strings」10th Anniversary 新春！御COCOLO尽くし』予告動画はこちら


https://www.youtube.com/watch?v=i6_DJRgJk2M



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