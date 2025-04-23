【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】2025年夏コレクションのデジタルカタログを公開！＜4月23日(水)＞
株式会社ジャヴァコーポレーション
Blouse \42,900 Skirt \49,500
Blouse \42,900 Skirt \49,500
Knit \28,600 Skirt \46,200
Knit \28,600 Skirt \46,200
Blouse \20,900 Skirt \36,300
One piece \132,000
Blouse \31,900 Skirt \36,300
One piece \51,700 Knit \31,900
One piece \57,200 Knit \26,400
Jacket \42,900 Blouse \31,900 Skirt \31,900
ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、4月23日(水)12:00(正午)2025年夏コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開いたします。
https://www.j-lounge.jp/
Viaggio Blu 2025 Summer Collection
EMOTIONAL JOURNEY
美しく感動的な旅がテーマ。 想い出の旅をエレガントなクラフト感や美しく繊細なパターンで表現。
LOOK
Blouse \42,900 Skirt \49,500
Blouse \42,900 Skirt \49,500
Knit \28,600 Skirt \46,200
Knit \28,600 Skirt \46,200
Blouse \20,900 Skirt \36,300
One piece \132,000
Blouse \31,900 Skirt \36,300
One piece \51,700 Knit \31,900
One piece \57,200 Knit \26,400
Jacket \42,900 Blouse \31,900 Skirt \31,900
Viaggio Blu(ビアッジョブルー)について
ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。
販売に関して
▶Viaggio Blu オフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu
▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu
▶公式Instagram : https://www.instagram.com/viaggioblu_
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開