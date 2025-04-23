【Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)】2025年夏コレクションのデジタルカタログを公開！＜4月23日(水)＞
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)」は、4月23日(水)12:00(正午)2025年夏コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開いたします。
https://www.j-lounge.jp/
Droite lautreamont 2025 Summer Collection
ON VACATION
夏のバケーションを楽しむ解放的でポジティブムードなコレクション。 リネンや刺繍風クロシェレース、ヴィンテージライクなフラワープリントなどリゾート感溢れる素材の要素を タウンに着こなしやすく新鮮にアレンジ。 リラックス感＆旅に嬉しいイージーケアのアイテムを豊富に揃えました。 鮮やかなオレンジのカラーをポイントに旬なスタイリングで提案します。
LOOK
Jacket \19,800 One-piece \24,200 Pants \13,200
Jacket \19,800 One-piece \24,200 Pants \13,200
Jacket \31,900 Pants \20,900
Jacket \31,900
Knit \18,700 Skirt \25,300
Blouse \17,600 Pants \18,700
Blouse \20,900 Pants \19,800
Knit \19,800 Pants \19,800
Blouson \22,000 Skirt \18,700
Shirt \19,800 Skirt \19,800
Droite lautreamont(ドロワット ロートレアモン)について
“甘さを抑えた大人のかわいさ”と“ミニマムな遊び心”をベースに、旬なトレンドを織り交ぜたパリテイストの清潔感ある
クリアなフェミニンスタイルを提案。トレンドには敏感だけど自分らしさを何よりも大切に、流行に左右されないベーシックアイテムとのミックス感を楽しむ。都会で生きるポジティブな女性たちに向けたいつの時代にも「旬」を感じられる
上質で心地良いアイテムを展開。
販売に関して
▶Droite lautreamont オフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/droite-lautreamont
▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト : https://java-corporation.co.jp/pages/droite-lautreamont
▶公式Instagram : https://www.instagram.com/droite_insta/
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開