京セラ・東レ・帝人などトップ30名によるオープニングセレモニー『関西 先端技術 応援テープカット』開催◆第13回 高機能素材WEEK[大阪]
インテックス大阪で開催する 第13回 高機能素材WEEK[大阪]（主催：RX Japan株式会社）では
展示会初日、5月14日（水）朝に
京セラ・シャープ・パナソニック・神戸製作所・帝人・東レ・日東電工など
関西地域を代表する有力企業VIPによるオープニングセレモニー『先端技術応援テープカット』を開催します。
RX Japna（株）主催のものづくりワールドでの開会式の様子
オープニングセレモニー『先端技術応援テープカット』
日時：５月１４日（水）９：４０～１０：００
会場：インテックス大阪 インテックスプラザ（参加自由）
取材事前登録はこちら＞ :
https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/press.html
●テープカット 参列者（※順不同、敬称略。2025年4月16日 時点）
また今回はオープニングセレモニー前の9：20～9：40 に
モノづくり東大阪応援大使である吉本興業株式会社所属のお笑いコンビ“モンスターエンジン”による『ものづくりお笑いステージ』も開催いたします。
開会式・展示会のご取材には事前登録が必要です。下記よりご登録ください。
取材事前登録はこちら＞ :
https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/press.html
●展示会のご来場について
テープカット後の10時より、展示会場にも入場いただけます。今回は過去最大規模の530社が出展。
フィルム・プラスチック・金属・セラミック・サステナブルマテリアル・塗料/塗装・接合技術・光レーザー技術の展示会はもちろん、今回初開催となるリサイクル・素材工場の脱炭素化・ネプコンジャパン（エレクトロニクス実装・開発展）もすべて入場いただけます。（無料）
プレス以外の方は下記よりご来場登録をお願いいたします。
◆来場登録をする >>
https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+2Qs8RRREFBzwMtIZNmR996oYc43NSXJQ=(https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+2Qs8RRREFBzwMtIZNmR996oYc43NSXJQ=)
【課長職以上の方はこちら】基調講演無料・専用ラウンジ・クローク特典付き
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【報道関係者の皆様】
・メディア関係者の皆様は下記より取材登録をお願いいたします。
※撮影をご希望の方は【プレスカウンター】にて撮影用腕章をお受け取り下さい。
◆取材登録をする（無料） >> https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/press.html
●開催概要
第13回 高機能素材 Week［大阪］-Highly-Functional Material Week-
第5回 Photonix［大阪］-光・レーザー技術展-
第1回 リサイクルテック ジャパン［大阪］
公式HP：https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp.html
【会期】2025年5月14日(水)～5月16日(金) 10:00～17:00
【会場】インテックス大阪
【主催】RX Japan株式会社
【同時開催】［関西］ネプコン ジャパン／［関西］ Factory Innovation Week 2025
※掲載数字は同時開催展含む見込み数。