日本ナレッジスペース株式会社、福利厚生として「Udemy Business」を導入（2025年4月）
■「Udemy Business」とは？
「Udemy Businessは あらゆる組織へ常に最先端の学びを提供するオンライン学習プラットフォームです」
Udemy Business :
https://ufb.benesse.co.jp/
（Udemy Businessの4つの価値）
１．いますぐ仕事で役立つ、現場発のノウハウ
→ 現場で活躍するプロから、いますぐ仕事で役立つ知識とスキルを学べます。
２．世界中の講師が提供する最先端の講座
→ 世界中の講師から最先端の知識とスキルが学べます。
３．目まぐるしい日々でも、自分のペースで
→ 場所や時間に縛られず受講できる動画講義と、講師に直接質問できるQ＆A機能で、いそがしい
ビジネスパーソンにも最適。
４．組織の学ぶ力を高める、学習促進機能
→ 学習履歴から導くインサイトをもとに、学びのプレイリストを作成。あらゆる組織に最適な学習
カリキュラムを提供します。
当社は、従業員のITスキル・ビジネススキル向上のため、全従業員がいつでも・どこでも「Udemy Business」を利用できる学習環境を整備し、全従業員に利用アカウントを付与致します。費用は全額会社が負担致します。
■当社は多種多様な福利厚生を導入し、各方面より認定・表彰頂いております。
・健康経営優良法人（ブライト500）（経済産業省）
・健康優良企業（金の認定）（全国健康保険協会）
・がん対策推進優良企業（厚生労働省）
・がん対策推進パートナー賞（厚生労働省）
・優良福利厚生法人（ハタラクエール）
・福利厚生推進法人（ハタラクエール）
・ホワイト企業GOLD認定（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）
・第９回ホワイト企業アワード（福利厚生部門）（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）
・第１１回ホワイト企業アワード（健康経営部門）（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）
・東京ライフ・ワーク・バランス認定企業（東京都）
※当社HP 受賞・認定詳細はこちらで公開中
https://www.jpn-ks.co.jp/management/
【日本ナレッジスペース 会社概要】
名称 ：日本ナレッジスペース株式会社
代表者 ：代表取締役 松岡 竜邦
本社 ：東京都港区新橋6丁目20-1 ル・グラシエルBLDG.1 3F
URL ：https://www.jpn-ks.co.jp/