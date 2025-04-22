¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖFENNEL¡×¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー¡ÖSO-SO¡×¤¬²ÃÆþ
³ô¼°²ñ¼ÒFennel¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÅç ÎÇ¡¢°Ê²¼¡ÖFENNEL¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖFENNEL¡×¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¿DJ¤Ç¤¢¤ë¡ÖSO-SO¡Ê¥½ー¥½ー¡Ë¡×¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=e_vhs24nZ60 ]
²ÃÆþPV - ¡ÚNEW FENNEL FAMILY¡ÛSO-SO¡ÃFENNEL STUDIO
SO-SO²ÃÆþ¤ÎÇØ·Ê
SO-SO¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢FENNEL¤Ë½êÂ°¤¹¤ëHIPHOP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖOZworld¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶ー¥º¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢¥ß¥Ë»Í¶î¤ä¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¶¦¤Ë³Ú¤·¤àÃæ¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SO-SO¤Ïº£¸å¡¢FENNEL¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂçÍðÆ®¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¶ー¥º¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç²ñ¡ÖäÀ²Ð¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²ー¥à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½¼êË¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊÈ¯¿®¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SO-SO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー/²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/DJ¡£ ÂåÉ½¶Ê ¡ÖSO-SO Exercise¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¼ç¼´¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·Â¿¿ô¥ê¥êー¥¹¡£À¤³¦Âç²ñ¡ÖGrand Beatbox Battle 2019¡×¤ËÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é½Ð¾ì¡¦TOP4¤Ëµ±¤¯¡£2023Ç¯¡¢Hey! Say! JUMP¤Ø¤ÎÄó¶¡³Ú¶Ê¡ÖReady to Jump¡×¤¬ Billboard Charts¤Ë¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£DJ¤È¤·¤Æ¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖGMO SONIC 2025¡×¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î22Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¡¢´Ä¾õÀþ¤Ç¤¢¤ë»³¼êÀþ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSO-SO SPINS TOKYO¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
Èà¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢30±ØÌó60Ê¬´Ö¤òÁö¹Ô¤·Â³¤±¤ë´Ä¾õÀþ¤Ç¤¢¤ë»³¼êÀþ¤Î³Æ±Ø¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿²»ÁÇºà¤ò¡¢¥ëー¥Ñーµ¡ºà¤Ç¤¢¤ëBOSS RC-505MKII LOOP STATION¤ò¶î»È¤·¡¢Á´30¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£
³Æ±Ø´Ö¤Î½êÍ×Áö¹Ô»þ´Ö¤È³Æ±Ø¤Î²»É÷·Ê¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÈà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿·æºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://linkco.re/N8hNMS3h
FENNEL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2019Ç¯¤ËÀßÎ©¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢7¤Ä¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÉôÌç¤òÊÝÍ¡£VALORANTÉôÌç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡¢Pokemon UNITEÉôÌç¤Ï2024Ç¯²Æ¤ËÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÁ´ÉôÌç¤Ç¹ñÆâºÇ¹â¿å½à¤Î¶¥µ»À®ÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ëe-motor sportsÉôÌç¤òÀßÎ©¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ëÂçÅò ÅÔ»Ë¼ù¤¬²ÃÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¶È³¦Æâ¤Ç¤âÀè¶î¤±¤ÆÂç²ñ±¿±Ä»ö¶È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¼çºÅ¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFFL¡×¤ÏóÕÌÀ´ü¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ëè½µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹ñºÝÂç²ñ¡¢³ØÀ¸Âç²ñ¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£ºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¼Ô¿ô¤Ï12Ëü¿Í¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤Ç¤ÏDIESEL¡¢WIND AND SEA¤Ê¤É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥Áー¥à¹ç·×¤ÎSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï480Ëü¿Í¡¢YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï7²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¤Èe¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô¥·ー¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤â¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFennel
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§±óÆ£ ¾Ìé
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÅç ÎÇ
½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆîÊ¿ÂæÄ®16-28 Daiwa½ÂÃ«¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë6³¬
ÀßÎ©Æü : 2019Ç¯10·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://fennel-esports.com
¸ø¼° X¡§https://twitter.com/FENNEL_official
¸ø¼° ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://fennel-store.com
FENNEL STUDIO¡§https://www.fennel-studio.com
¸ø¼° YouTube¡§https://www.youtube.com/c/FENNEL_official
FFL¸ø¼° YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw