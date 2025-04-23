駅スタンプアプリ「エキタグ」山口県エリアの岩国城ロープウェーにエキタグがデビュー！
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年4月25日（金）より、山口県エリアの岩国城ロープウェーにエキタグがデビューします。
ぜひこの機会に山口県岩国へ！
■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線・対応駅拡大
（１）設置駅とスタンプデザイン
【新規設置箇所：2 箇所】
山麓、山頂
【岩国城ロープウェーのご紹介】
吉香公園前の山麓駅から、標高約200ｍの城山の
山頂駅までを約3分で結びます。
吉香公園、錦川と錦帯橋、旧城下町から、遠くは岩国錦帯橋空港、瀬戸内海の島々までの眺望が楽しめます。
移動中はゴンドラ内の音声ガイドで岩国の歴史を
紹介しています。
※山頂駅から岩国城までは徒歩約8分。
（２）スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅には NFC タグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html
※「エキタグ」及び「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※画像はすべてイメージです。
■駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp/
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X ：https://twitter.com/ekitag_stamp
グッズ販売 ：エキタグの通販 | JRE MALLショッピング | JRE POINTが貯まる・使える(https://shopping.jreast.co.jp/prd/?name=%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%BF%E3%82%B0)