SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）より、WEB連載「THE STYLE Vol.6」スタイリスト 田中雅美さん出演ページ公開

株式会社ファーイーストカンパニーTHE STYLE Vol.6 / 田中 雅美

毎シーズン多くの服に触れ審美眼を磨き続けるファッション業界で活躍するクリエイターたち。公私ともに自分らしいスタイルを確立した彼女たちは、SA VILLE / SA VIEの服をどのように楽しむか。そのこだわりのコーディネイト術をお手本に、あなたも自分だけのスタイルを見つけて。

今回は田中雅美がマニッシュに香る極上のカジュアルシックを披露。

01:ジャケットスタイルで魅せる、大人のエフォートレス

02:シャープでいて女らしい!新感覚のスーツスタイル

03:初夏のデニムスタイルは、ボーイッシュが合言葉!

Jacket \97,900/ Camisole \35,200/ Pants \57,200/その他 スタイリスト私物Jacket \132,000/ Pants \74,800/その他 スタイリスト私物Tops \36,300/ Pants \25,300/その他 スタイリスト私物

モード誌を中心に広告やカタログ、俳優やタレントのスタイリングまで多岐に渡って活躍するスタイリスト。ベーシックなアイテムをスタイリッシュに仕上げるコーディネイト技に定評があり、ハンサムなムードの中にしなやかさも感じさせる凛とした女性像を得意とする。

Instagram/@masami__tanaka

SA VILLE / SA VIE(サヴィル サヴィ)

フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」

誰かのかたわらに寄り添うのではなく

彼女の場所 SA VILLE で

より彼女らしい人生 SA VIE を

ANAYI(アナイ)で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを提案します。

