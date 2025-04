『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』大型アップデート「巨塔顕現-ラピスタワー-」を予告！特設サイトにて新規クラスを公開！

株式会社ムーンラビット大型アップデート「巨塔顕現-ラピスタワー-」の特設サイトをオープン!大陸奥地にそびえ立つ巨塔への挑戦──

4月30日(水)に、大型アップデート「巨塔顕現-ラピスタワー-」を実施することが決定しました。これを記念して特設サイトが公開され、上位クラスの追加やレベルキャップ開放を含む本アップデートの内容をご紹介しています。

【「巨塔顕現-ラピスタワー-」特設サイトURL】

https://lcbclair.moonrabi.jp/event/250430/(https://prelcbclair.moonrabi.jp/event/250430/)

4月30日の上位クラス追加をお楽しみに!新たに6つの上位クラスを追加!

基本クラスの「冒険者」「ソードマン」「アーチャー」「マジシャン」「ヒーラー」「アサシン」の上位クラスとして、「ワンダラー」「ブレイバー」「スカウター」「マギウス」「プリースト」「オプスキュリテ」を新規追加します。

さらに、2 次クラス実装に伴い、キャラクターレベルを 99 まで、さらにクラスレベルを 80 まで拡張いたします。

新たな装いが登場!アイテムモール最新情報!

モールでは、聖職者や天使のような佇まいになれる「べラードローブ」「グレイズローブ」といったアバターが入った「大天使BOX」が初登場したほか、「倉庫の鍵(無期限)」「かさかさダンボール(無期限)」「ディメジウム」といった大型連休に向けて、より快適に冒険を進めることができるアイテムを獲得できる「GWスタートセットI」「GWスタートセットII」の2つのお得なBOXの販売を開始しました。

【モール情報の詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12419&mode=2&news_type=6(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12419&mode=2&news_type=6)

■タイトル概要

タイトル:Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~

ジャンル:ジョブチェンジファンタジーMMORPG

対応環境:PC(Windows)

開発会社:FunYours Technology Co., Ltd.

価格 :基本プレイ無料(アイテム販売制)

■最新情報

公式サイト:https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS02

公式X:https://x.com/LCBClair_PR

■コピーライト:

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.