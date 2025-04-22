アンカー神戸４周年 80人超で大ネットワーキング ４月25日にフェス＆ミートアップ 約30のピッチ 参加者募集
株式会社神戸新聞社が運営するアンカー神戸（ANCHOR KOBE、以下アンカー）は2025年4月26日に4周年を迎えます。法人、個人、学生など多彩な会員同士が、イベントやコミュニティを通じて交流しています。この節目に、アンカー神戸やアンカーメンバーを広く知っていただく「アンカーフェス＆ミートアップ」を開催します。会員の中からピッチ登壇する希望者を募集し、解決したい課題やつながりたい共創相手の募集などに向けて、取り組みや思いなどを発表していただきます。活発になってきたコミュニティについても活動内容を紹介いただき、ネットワーキング拡大につなげます。後半では大規模ミートアップも開催します。年に1度のアンカーのお祭り。この機会にぜひご参加ください！
【日程】2025年４月25日（金）14～18時
【会場】アンカー
【内容】
第１部（14:00~16:30）
会員によるピッチ 1社5分
法人、スタートアップ、個人会員など
途中、コーヒーブレイクあり
（登壇者の受付は締め切りました）
第２部（16:45~18:00）
コミュニティ活動の紹介
協賛会員による抽選会
写真撮影
ネットワーキングなど
【参加お申込み】
会員の方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRqkDJo6Qolt4dtQQTzMxcxVTvO8L436P1FxE5kLpMM9eqVw/viewform)
非会員の方はこちら(https://peatix.com/event/4333398)（一般：1,100円）※24日 23時59分 締切り、定員になり次第終了
【アンカー神戸】４月26日に４周年、会員募集中
2021年４月26日オープン
開設、施設整備：神戸市
運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体
会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。
月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）
法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）
イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。
アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。
■アンカー公式サイト
https://anchorkobe.com/
〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階
TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: contact@anchorkobe.com