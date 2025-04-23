【代官山 蔦屋書店】SF愛に満ちたお祭り「SFカーニバル」を4/26(土)、27(日)に開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/daikanyama/sf-carnival2025/

代官山 蔦屋書店（東京都渋谷区）は、2025年4月26日（土）、27日（日）に、SF愛に満ちたお祭り「SFカーニバル」を開催します。本イベントは日本SF作家クラブとの共催です。約30人のSF作家によるサイン会をはじめ、SF書籍や関連グッズが揃うマーケット、SF作家によるトークイベントなどを実施します。SFについて共に語り“好き”が響き合う2日間をどうぞお楽しみください。

■サイン会

約30人のSF作家が登場。当日、サイン会ブースにてご購入いただく書籍・グッズにサインいたします。（場所 代官山 蔦屋書店 屋外） ※事前予約は不要です。

４月26日（土）

11:00～11:45 藍銅ツバメ、坂崎かおる

12:15～13:00 久永実木彦、上田早夕里、空木春宵、井上雅彦

13:30～14:15 天沢時生、人間六度、立原透耶、揚羽はな

14:45～15:30 林譲治、吉上亮、海野螢、森泉岳土

16:00～16:45 鯨井久志、池澤春菜、大森望、宮西建礼、飛鳥部勝則＆鈴木康士（※）、チョン・ソヨン

４月27日（日）

11:00～11:45 十三不塔、藤井太洋

12:15～13:00 実石沙枝子、高野史緒、北原尚彦

13:30～14:15 グインサーガ

14:45～15:30 森下一仁、椹野道流、八島游舷

16:00～16:45 長谷敏司、榎木洋子

※飛鳥部勝則＆鈴木康士のみ、芳林堂書店ブースで実施します。

スペシャルカードをプレゼント！

SF作家がそれぞれ自由に作成した名刺サイズのカードを、屋外スペシャルカードブースで無料配布します。どんなカードに仕上がっているのか、どうぞお楽しみに。

＜参加作家＞

秋永真琴、揚羽はな、甘木零、井上雅彦、上田早夕里、空木春宵、海野螢、榎木洋子、大木芙沙子、大澤博隆、小笠英志、北原尚彦、笹原千波、十三不塔、白井弓子、立原透耶、人間六度、林譲治、久永実木彦、藤田雅矢、椹野道流、宮田龍、門田充宏、八島游舷、山口優、YOUCHAN、横山信義、吉上亮、藍銅ツバメ

■マーケット

SF関連書籍やグッズをはじめ、ワークショップブースやキッチンカーも登場します。（場所 代官山 蔦屋書店 屋外）

出店者

芳林堂書店高田馬場店（書籍）／Kaguya Books（書籍）／Amusement tanji（ゲーム雑貨）／Futureman（フィギュア、雑貨）／東京創元社（雑貨）／HAYAKAWA FACTORY（雑貨）／Orient Art（骨董エメフェラ）／Neu World ムーンショット目標１金井プロジェクト Internet of Brains（SF作品・パネルの展示）／Pizzeria Carlino's（ピザ）

※出店日は出店者により異なります。詳細はホームページをご確認ください。

■トークイベント

日韓の女性SF作家が執筆時の悩みや世界観を披露する対談や、アンソロジーシリーズ『異形コレクション』 について監修者と参加作家が語るものなど、計6本を実施します。（場所 代官山 蔦屋書店3号館 2階 イベントスペース）

※いずれも来店参加のほか、オンライン参加が可能です。

※イベント詳細は下記のリンク先よりご確認ください。

4月26日（土）

11:00～12:00 日韓SF対談「エンカレッジ」 池澤春菜＋チョン・ソヨン(https://eventmanager-plus.jp/get/716856168a88cd7b95b39c89b25cf4acc85c923a758fd6d77d7ebde8f6528974)

12:30～13:30 そこが聞きたいSF出版！ 早川書房×東京創元社(https://eventmanager-plus.jp/get/b038cb1a4c21283b99ddfae376706794cf6a44d9bfc799b54feeb4fc331e6c7b)

14:00～15:00 『異形コレクション』を語ろう！(https://eventmanager-plus.jp/get/42007c94abc8440aaf74c4b16d899e35efa8f06861732e5efd74ac195d2e6fbc)

15:30～16:30 新進作家の現代SF創作論(https://eventmanager-plus.jp/get/de020ea682ca69f045c9044779a0426174b501ef57b17873ca38badbc77b49a3)

4月27日（日）

10:00～11:00 鏡写しの生命：合成生物学がもたらす生物と人類の変容(https://eventmanager-plus.jp/get/09f6c53c54c64afe4c607eff89c666c7ea08338a8cb2dd13a70e2ec440abeb16)

11:30～12:30 グイン・サーガ 150巻到達記念座談会(https://eventmanager-plus.jp/get/0457745062291d5afd31e0c64db8ffd3a2606f1e4773cf2ad7c80c8c1943f852)

■森泉岳土 『ソラリス』原画展

森泉岳土さんによるハヤカワ・コミックス版『ソラリス（上・下 ）』の刊行を記念し、原画展を開催します。緻密な原画を通じて、その世界観をぜひ味わってください。

日程 4月26日（土）～5月3日（土・祝）

場所 代官山 蔦屋書店 3号館2階 SHARE LOUNGE ギャラリースペース

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/humanities/46339-1912370321.html

イベント概要

SFカーニバル

日程 2025年4月26日（土）、27日（日）

時間 11:00～17:00

場所 代官山T-SITE

主催 代官山 蔦屋書店

共催 日本SF作家クラブ

お問い合わせ先 Tel.03-3770-2525

URL https://store.tsite.jp/daikanyama/sf-carnival2025/

店舗情報

代官山 蔦屋書店

「大人のための文化の牙城」がコンセプト。成熟した大人の感性をインスパイアする建築デザインや空間設計に加え、人文、車、建築、アート、旅行、料理を知りつくしたコンシェルジュが、経験に裏打ちされた独自の「提案力」で、大人の知的好奇心に応えます。

住所 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5

電話番号 03-3770-2525

営業時間 フロアにより異なります。詳しくはホームページをご確認ください。

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