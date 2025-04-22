全国初の歯科専門求人・相談サイト「静岡県歯科医療従事者バンク」公開
静岡県
概要
・静岡県歯科医療従事者バンクとは、静岡県が一般社団法人静岡県歯科医師会に運営委託する歯科医療従事者（歯科医師、歯科衛生士）専門キャリア支援情報サイトです。
・歯科医療従事者を必要とする県内歯科医療機関（求人者）と、県内歯科医療機関での勤務を希望する求職者をマッチングします。
概要の詳細はこちら（県歯科医師会ＨＰ）：https://s8020.or.jp/about/dentistbank/index.html
特徴
本サイトは、登録料や紹介手数料など、利用にかかる費用は一切ありません。
また、一般社団法人静岡県歯科医師会が、求人者（歯科医療機関）と求職者（歯科医療従事者）の双方に対してヒアリングや相談を行い、条件等の調整を行った上でマッチングします。
全国の歯科医療従事者の皆様、県内の歯科診療所・病院の皆様、ぜひ積極的に御利用ください。
URL：https://shizuoka-dentistbank.jp/
目的
・静岡県内の歯科医師等偏在解消に向けて、意欲と能力のある歯科医療従事者が働き続けるための支援を行います。
・こうした支援には、それぞれのライフスタイルに合わせた求職ニーズと、女性歯科医師割合の増加や、病院歯科勤務医など働き方改革による勤務環境改善の流れ等に伴う多様な求人ニーズをマッチさせることが重要と考えています。
・本事業では、就労相談窓口を設置し、コーディネーターを介したきめ細やかな就業支援を行うことで、静岡県で働く歯科医療従事者の増加を目指します。