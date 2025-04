〈新卒採用向け導入シェア第3位〉適性検査『TG-WEB』25 周年スペシャルサイトをオープンしました！

株式会社ヒューマネージ

人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三、以下ヒューマネージ)は、新卒採用向け導入シェア第3位*の適性検査『TG-WEB』がリリースから25周年を迎えたことを記念して、特設サイト『THANK YOU FOR 25YEARS OF TG-WEB(https://tg-web.humanage.co.jp/25th/gratitude/)』をオープンしたことをお知らせいたします。

コンピテンシー、ストレス対処力(コーピング)、ジョブ・クラフティング…

自社にフィットし、定着・活躍する人材を見極める適性検査

2,900社を超える新卒/キャリア採用に導入されている『TG-WEB』。その最大の特長は、人材の“保有能力”ではなく“発揮能力”を測定する点。成果につながる行動特性(その人の行動の傾向)にフォーカスし、再現性のある成果を生み出す人材か?を見極める点が評価され、2000年のリリース以降、四半世紀にわたり、代表的な採用向け適性検査であり続けています。さらに、〈業界初〉AI監視型Webテスト『TG-WEB eye』、ジョブ・クラフティングほか新たな視点の提案、従業員向け適性検査等、人的資本経営を支援する実践的なソリューションとして進化し続けています。

適性検査『TG-WEB』は、これからも企業様のより良い人材戦略に貢献できるよう、進化を続けてまいります。ぜひ、特設サイトをご高覧いただけますと幸いに存じます。

採用マッチングを実現するアセスメントツール 『TG-WEB fit』

『TG-WEB fit』は、応募者と従業員の価値観分析を通じて、採用マッチングを実現するアセスメントツール。仕事に対する「価値観の5軸」を指標にした適性検査の結果から、人と組織のマッチング度合いを測定し、採用マッチングの向上や配置・配属の最適化、個人の傾向把握にお役立ていただけます。

*「キャリタス就職希望企業ランキング」(2024年4月、キャリタス調べ)における適性検査のシェア(ヒューマネージ調査)

株式会社ヒューマネージ 会社概要 https://www.humanage.co.jp/

本社所在地: 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニ ガーデンコート 18 階

創業:1988年11月10日

設立:2004年12月1日

資本金:50百万円

代表取締役社長:齋藤 亮三

主要事業:採用ソリューション事業、適性アセスメント事業、ウェルビーイングソリューション事業

