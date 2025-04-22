HIKVISION 新型7シリーズ 車番認証カメラのご紹介
HIKVISIONは、AIエンジンを内蔵し、車両ナンバープレート認証から属性分析、入退場台数カウントまで多彩な機能をカメラ一台で実現する「7シリーズ 車番認証カメラ」を新たに発表いたします。導入現場のニーズに応じて遠距離・近距離いずれの設置にも対応し、駐車場の入退管理や満空管理、逆走検知など幅広い用途で高度なセキュリティと運用効率化を両立します。
さらに、カメラとNVR（ネットワークビデオレコーダー）のシンプルな組み合わせだけで、「出入口車番認証モード」の運用が可能となっており、別途PCや複雑なシステム構築を必要とせず、スピーディかつコストパフォーマンスに優れた導入が実現できます。
主な特長
出入口車番認証モード：カメラ＋NVRだけで、入場・出場をリアルタイムで自動認証し、車両リスト管理およびゲート制御をサポート
車室検知モード：
- 遠距離設置：最大40車室まで検知可能
- 近距離設置：最大4車室＋車番認証による精度管理
夜間・低照度対応：HLC（ハイライト補正）技術とF1.0超大口径レンズ、1/1.8インチセンサーによる鮮明撮影を実現
PTRZ機能：ドームカメラの電動モーター制御で、リモートから画角調整が可能。現場での設置・メンテナンスを大幅に簡素化
多彩な連携オプション：ローカル管理のほか、HikCentral Professional連携による満空状況可視化、各種レポート出力にも対応
製品一覧
HIKVISION 新型7シリーズ 車番認証カメラのご紹介(https://www.hikvisionjapan.com/wp-content/uploads/2025/03/HIKVISION-7%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E8%BB%8A%E7%95%AA%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AE%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8Bver2.0.pdf)
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