対象のNintendo Switchタイトルのダウンロード版がお買い得！オトメイト「GW SALE（ゴールデンウィークセール）」本日より開催！

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アイディアファクトリー株式会社


アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、ニンテンドーeショップ内にて、オトメイト「GW SALE（ゴールデンウィークセール）」を開催いたします。



セール期間は【2025年4月23日（水）～2025年5月6日（火・祝）】の14日間。


「天獄ストラグル -strayside-」など、セール初登場の4タイトルを含めた全8タイトルが最大30％OFFとお求めやすくなっております。


気になるタイトルをプレイするチャンスです！


今年のゴールデンウィークもオトメイトタイトルをお楽しみください♪お見逃しなく！



■セール期間


2025年4月23日（水）0:00～2025年5月6日（火・祝）23:59



■セール特設ページ


作品詳細、購入先ついては特設ページよりご確認ください。


https://www.otomate.jp/sale/



■セール対象タイトル


【30％OFF】

終遠のヴィルシュ -ErroR:salvation-


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,000円（税込）








【20％OFF】

君は雪間に希う


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）







スペードの国のアリス ～Wonderful White World～


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）







スペードの国のアリス ～Wonderful Black World～　初セール


通常価格　：7,480円（税込）


セール価格：5,984円（税込）







天獄ストラグル -strayside-　初セール


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）







時計仕掛けのアポカリプス


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）







乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… ～波乱を呼ぶ海賊～　初セール


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）







SympathyKiss　初セール


通常価格　：7,150円（税込）


セール価格：5,720円（税込）







【関連情報】


オトメイトポータルサイト：https://www.otomate-p.jp/


オトメイト公式SNS：https://x.com/OtomateWeb



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