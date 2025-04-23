対象のNintendo Switchタイトルのダウンロード版がお買い得！オトメイト「GW SALE（ゴールデンウィークセール）」本日より開催！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、ニンテンドーeショップ内にて、オトメイト「GW SALE（ゴールデンウィークセール）」を開催いたします。
セール期間は【2025年4月23日（水）～2025年5月6日（火・祝）】の14日間。
「天獄ストラグル -strayside-」など、セール初登場の4タイトルを含めた全8タイトルが最大30％OFFとお求めやすくなっております。
気になるタイトルをプレイするチャンスです！
今年のゴールデンウィークもオトメイトタイトルをお楽しみください♪お見逃しなく！
■セール期間
2025年4月23日（水）0:00～2025年5月6日（火・祝）23:59
■セール特設ページ
作品詳細、購入先ついては特設ページよりご確認ください。
https://www.otomate.jp/sale/
■セール対象タイトル
【30％OFF】
終遠のヴィルシュ -ErroR:salvation-
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,000円（税込）
【20％OFF】
君は雪間に希う
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
スペードの国のアリス ～Wonderful White World～
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
スペードの国のアリス ～Wonderful Black World～ 初セール
通常価格 ：7,480円（税込）
セール価格：5,984円（税込）
天獄ストラグル -strayside- 初セール
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
時計仕掛けのアポカリプス
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… ～波乱を呼ぶ海賊～ 初セール
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
SympathyKiss 初セール
通常価格 ：7,150円（税込）
セール価格：5,720円（税込）
【関連情報】
オトメイトポータルサイト：https://www.otomate-p.jp/
オトメイト公式SNS：https://x.com/OtomateWeb
権利表記： (C)IDEA FACTORY
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