LLM・AIエージェントの先駆者が集結！Siri創業者登壇「AI Engineering Summit」6月18日（水）開催

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社(東京都品川区、代表取締役:山田 裕一朗、以下「当社」)は、2025年6月18日(水)に、LLM・AIエージェントの活用・開発に携わる技術者向けオンラインイベント「AI Engineering Summit」を開催することを発表します。本サミットは、「LLM・AIエージェントの活用と開発の最前線」をテーマに、先進企業の取り組みや最新の技術トレンド等を通じて、各社の課題解決のヒントを得るとともに、LLM・AIを活用するための戦略を考える場を提供します。

◆ 「AI Engineering Summit」とは

特設サイト :https://ai-engineering-summit.findy-tools.io/2025

近年、LLM(大規模言語モデル)・AI・機械学習の技術は飛躍的に進化し、ビジネスや社会のあらゆる領域に革新をもたらしています。特に、生成AIの発展やAIエージェントの台頭により、ソフトウェア開発・業務自動化・データ活用のあり方が大きく変わりつつあります。

実際、日本企業の経営層の72%が、何かしらの形でAIエージェント活用を視野に入れていることが分かっています(※)。政府も同様に、2025年2月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」を閣議決定し、AI技術の研究・活用促進を基本理念の1つとして掲げています。こうした流れからも、今後LLMやAI、機械学習といった先端技術の社会実装はますます進んでいくと考えられます。一方で、これらの技術を適切に活用し実ビジネスに組み込むためには、精度・コスト・運用・ガバナンスといった多くの課題が存在し、単なる技術導入では解決できません。

本サミットでは、「LLM・AIエージェントの活用と開発の最前線」をテーマに、先進企業の取り組みや最新の技術トレンドを紹介します。実際の事例を通じて、各社の課題解決のヒントを得るとともに、LLM・AIを活用するための戦略を考える場を提供します。

※「日本企業におけるAI活用の現状と展望 - 自律型エージェントへの期待高まる」ボストン コンサルティング グループ(2025年1月22日)

https://www.bcg.com/ja-jp/press/22january2025-ai-optimism-autonomous-agents

◆ 開催概要

◆ 講演内容

本イベントでは、Siri創業者 元VPoE, 現Airbnb VP AI ExperienceのAdam Cheyer氏、株式会社LayerX 代表取締役CTO 松本勇気氏を基調講演の登壇者として迎え、その他、KDDIアジャイル開発センター株式会社や『AIエンジニアのための機械学習システムデザインパターン』著者 澁井雄介氏の講演も予定しております。

Siri創業者 元VPoE, 現Airbnb VP AI Experience Adam Cheyer氏

【講演タイトル】

「Siri, Generative AI, and the Future of Artificial Intelligence」

【経歴】

大学在学中にSRI Internationalに参画し、AI研究者としてキャリアスタート。米国最大規模のAIプロジェクト「CALO/PAL」のチーフアーキテクトとして自然言語処理・知識推論の基盤を構築。「Siri」を共同創業し、Appleによる買収後はSiriチームのディレクターとして活動。

その後、高度な対話型AIを開発するViv Labsを創業し、Samsungによる買収後はBixbyの中核技術を主導。AIアシスタント、UX設計、分散型機械学習など多岐にわたるプロジェクトを歴任。AirbnbによるGamePlanner.AIの買収を経て、現在はAirbnb VP of AI Experienceとして次世代エージェント体験の構築を推進中。

株式会社LayerX 代表取締役CTO 松本勇気 氏

【講演タイトル】

「開発者として考えるLLM・Agent・その先」

【経歴】

東京大学在学時に株式会社Gunosy入社、CTOとして技術組織全体を統括。またLayerXの前身となるブロックチェーン研究開発チームを立ち上げる。DMM.com CTOに就任し技術組織改革を推進。大規模Webサービスの構築をはじめ、機械学習、Blockchain、マネジメント、人事、経営管理、事業改善、行政支援等を広く歴任。2019年日本CTO協会理事に就任。2021年3月よりLayerX 代表取締役CTO就任。開発や組織づくり、及びFintechとAI・LLM事業の2事業の推進を担当。

◆ 取材のご案内

《当イベントは、メディア取材を受け付けます》

- 日時: 2025年6月18日(水) 11:00~18:30- 開催形式:オンライン

当日ご取材いただけるメディア関係者の方は、6月13日(金)17時までに、以下のフォーム、もしくはお電話/メールアドレスにご一報ください。

◆ファインディ株式会社について

- 申込フォーム:https://forms.gle/CBb9YxcoLwmmcoXf7

2016年に創業したファインディ株式会社は、「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」をビジョンに掲げたスタートアップです。エンジニアが不安なく挑戦できる世界共通のプラットフォームを作るために、世界中のエンジニアが使用するソースコードやイシューを管理する開発プラットフォームである「GitHub」「GitLab」「Jira」等のデータを解析し、エンジニアスキルや生産性の可視化を実現してまいりました。その技術をもとに、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、エンジニア組織の開発生産性可視化・向上SaaS「Findy Team+(チームプラス)」、及び開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」を展開。さらに、幅広いエンジニアを対象にした自社イベントを2017年から2024年10月時点までで累計400回以上開催し、2万人以上のエンジニアの方にイベントサイトへ登録いただいています。これらにより、国内外のエンジニア人材不足やDX内製化、人的資本経営の課題を多角的に解決しています。当社が展開するサービスの累計会員登録数は約20万人、登録企業数は3,000社(※)まで成長。その中でも、エンジニア組織の開発生産性可視化・向上SaaS「Findy Team+」は、国内外のスタートアップ企業から大企業まで約850社(トライアル含む)にお使いいただいております。

- 会社名:ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地: 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者: 代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト : https://findy.co.jp/

(※)Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Toolsの4サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。