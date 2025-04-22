【ウェビナー】5/15（木）製品IoT化の導入ハードルを乗り越える！IoTプラットフォーム活用による製品DX最前線

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社申し込む :https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4026118?utm_source=mailmagazine&utm_medium=email&utm_campaign=1

日時：2025年5月15日(木) 11:00～11:30

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

参加費：無料

定 員：50名

参加方法：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4026118

製品IoT化の導入ハードルを克服し、製造業のDXを推進する鍵とは何か。

本セミナーでは、IoTプラットフォームを活用した最新の製品DX事例を紹介し、未だIoT化に踏み出せていない企業や、既に導入済みで課題を抱える企業に対して、導入の障壁を下げる方法を提案します。

迅速かつ柔軟なシステム構築でビジネス成長を実現する具体的な手法をお伝えします。

※ 同業他社様のご参加はお断りさせていただいております。また、お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。