ºÇ¹âMAX¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤â¤Ä´Ú¹ñ¥Ð¥ó¥É2Z¡¡5·î10Æü¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÅþÃå¡ª

モデル出身者を中心とした完全無敵のビジュアルに、音楽の実力も持ち合わせた韓国のバンド 2Z(読み:トゥージー)が、2025年5月10日(土)東京・表参道GROUNDにて来日公演を開催するにあたりオフィシャルインタビューが到着した。

ーー今回の公演のみどころは?

ZUNON:今回は「Glorious Youth」という新曲を聴くことができるチャンスです。 特にタイトル曲の「気勢」はJ-Rockが好きな方にはより親しみやすく、懐かしいサウンドを感じて頂けると思います。 そして2Zならではの色をしっかりと感じられる日本曲のカバーも、日本のファンのみなさんに楽しんで頂けると確信しています。

JungHyun:昨年、日本公演で「Summer Of War」という曲を先行公開しました。この曲は昨年8月の第1回日本ツアーの思い出のストーリーを記したもので、本当に暑かった太陽の下、全力で戦い抜いた日々を描いた曲です。 今回も5月14日発売予定の新曲を日本公演で初公開する予定です。これこそが今回の最大の見どころだと思います!

ーーアジアツアーの真っ最中ですが、いかがですか?

BUMJUN:初めて日本で演奏したときは、本当に音楽を心から楽しんでくれていると感じました。初めての日本公演ツアーの時に、たった3人の方の前で演奏したのですが、ツアー最後の公演にはその会場を全て埋め尽くすような演奏をやり遂げました。そういった流れの中で、僕たちのことをちゃんと見て公演に集中してくださっているんだなということを感じました。

HOJIN:僕たちは3月28日、ベトナム・ハノイで初演を行い、その後Starnest Music Festivalを成功に終えました。 残すはタイペイ、高雄市、香港、そして最後に日本公演となりましたが、これまで回ってきた国の中で、最も情熱的でノリがあったのはブラジルでした。 しかし、ベトナムもタイもそれに勝るとも劣らないほど情熱的で力強い声援を贈っていただきました。 ベトナムのファンの方々は激しいビートとサウンドを好む方が多く、 タイのファンの方々はエモーショナルでミディアムテンポの情緒的なメロディーを好む方が多いと感じました。 2Zの音楽は、この2つの要素を同時に持ち合わせています。 タイペイ、高雄市、香港、そして日本のファンの方々の情熱的にライブを楽しむ姿を楽しみにしています。(タイペイ公演の前にインタビューに回答)

ーー日本がツアーの最後の公演となりますが、意気込みは?

NUVorn:2Z初のアジアツアー『Glory Dayz』のラストを飾る公演なので、全てを出し切るつもりです。僕たちの姿、音楽、パフォーマンスなど、見せられるものはすべてお見せしますので、何も考えずにただ楽しんでいただけたら嬉しいです。来てくださる皆さんには、「周りを気にせず、思いきり楽しんでください」と伝えたいです。

HOJIN:僕たちは日本に少し特別な思い出があります。それは、僕たちの初の日本ツアー「Summer of Playground」です。当時は誰も僕たちのことを知らず、約3週間、毎日たった3人のお客さんの前でライブをやっていました。ライブ前は、毎日バスキングをしたりチラシを配ったりと、初めてお会いする日本の方々に自分たちのことをもっと知ってもらうために、必死に頑張りながらも辛い時間を過ごしました。その必死に戦い抜いた日々のストーリーが込められているのが、一番最新のEPである『Glorious Youth』の「Summer of War」という楽曲です(ぜひ聴いてください)。僕たちは最終公演では、空席だらけだった会場をいっぱいにして韓国に帰ることができました。そしてありがたいことに、その1ヶ月後には再び日本で「One 4 One」という公演を行うことができました。今回で日本に行くのは3回目になりますので、今までより多くの方が僕たちに興味を持ってくれたら嬉しいです。

JungHyun:もちろんすべてのステージに思い入れはありますが、昨年10月の東京公演には少し悔いが残りました。なので今回はより入念に準備しましたし、初のアジアツアーの最後の都市ということもあり、すべてのエネルギーを注ぎ込んで最高の形で締めくくりたいです。Save the best for the last!

ーー日本で待っているファンの方へメッセージを!

BUMJUN:私たちが日本に行くから少しだけ待ってください

ZUNON:もう3回目の日本ツアーになります。もっと頻繁に皆さんに会って、公演もたくさんできるようになったらいいなと思います。ぜひライブを楽しんでいただき、周りのお知り合いにも「こんなカッコいい韓国バンドがいるよ!」と広めてくださいね。そうすれば、もっと日本で公演できるようになります!

ーーまだ2Zの生演奏を体験したことがない方へ、公演に来たくなるようなメッセージを!

BUMJUN:例え言葉は通じなくても、僕たちの音楽で皆さんを感動させ、楽しませることができます。日本での公演、全力で準備しているのでぜひ楽しみにしてください。

NUVorn:音楽を通して心を通わせることができるShowをお見せします。僕たちのことを知らなくても、演奏を体験したことがなくても、ライブに来て一緒に楽しめるステージが2Zのステージです。ぜひ、僕たちの歴史を一緒に歩んでください。

ZUNON:今回は公演時間が長い分、たくさんの楽曲を用意しました。ぜひ来ていただき、どんな楽曲があるか聴いてみていただき、一緒に楽しい時間を過ごせたら嬉しいです。みんなで忘れられない幸せな瞬間を作りましょう!

HOJIN:2Zの音楽は特別です。パワフルで強いビートがあり、時にはミディアムテンポのとても感性的な曲もあります。どんなジャンルが好きでも、2Zの音楽をライブで聴けば、きっと気に入っていただけると思います。なぜなら、僕たちの音楽には、同じ時代を生きる僕たちの希望のメッセージと声が込められているからです。僕たちがどんな日々を過ごし、どんな思いを抱えて生きているのか、我々が会うその日に音楽を通してお伝えします:)

JungHyun:日本は、3月のソウル公演から始まり、各地を回って最後の都市となります。韓国を除いた5カ国の中で、日本はローカルのための曲が一番多い国です。日本向けのカバー曲や、日本ツアーのストーリーを込めた曲もありますし、それ以外にも日本の皆さんに気に入ってもらえそうな楽曲がたくさんあると思います。今回のツアーで、新しいFromAの皆さんとたくさん出会って、僕たちの長い旅路を一緒に歩んでくれたら嬉しいです!

希望に満ち溢れる音楽的メッセージとメンバーのポジティブなイメージからいつしか「希望を歌う少年たち」と呼ばれるようになり、「K-ROCK BAND」という新しいスタイルで活躍する2Z。

【2025 2Z 1ST ASIA TOUR [Glory Dayz] 公演概要】

2025年5月10日(土)

表参道GROUND

(東京都渋谷区神宮前4丁目2-12)

1部 開演 14:00/2部開演 18:00

