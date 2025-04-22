【資金調達＆ファン獲得を支援】 成迫会計グループとパートナー契約を締結

ミュージックセキュリティーズ株式会社

1.提携内容

本提携により、弊社は、成迫会計グループ（税理士法人成迫会計事務所）の事業成長を目指すクライアント（以下、「クライアント企業」）に対して、事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「セキュリテ」の仕組みを提供します。

クライアント企業は、「セキュリテ」の仕組みを活用することで、資金調達と同時に支援者（ファン）を獲得し、ブランド認知の向上や新規顧客の開拓を促進することが可能となります。

2.提携の背景

近年、事業成長を目指す中小企業において、多くの中小企業が「販路拡大」・「資金繰り」・「設備投資」等の経営課題を抱える中、金融機関からの融資に加えて、新たな資金調達の手段を求めるニーズが高まっています。

「セキュリテ」は、単なる資金調達手段ではなく、支援者との直接的なつながりを生み出すことでファンを増やせる仕組みが特徴です。クライアント企業は、資金調達と同時にファンを獲得するため、長期的な事業成長につなげることが可能となります。

3. 成迫会計グループ について

グループ名：成迫会計グループ（税理士法人成迫会計事務所）

URL： https://www.narusako.co.jp/index.html

代表者 ： 成迫 升敏

所在地 ： 〒390-0817 長野県松本市巾上9番9号

事業内容： 監査・決算業務、経営コンサルティング、企業再生コンサルティング、

財産コンサルティング、開業支援コンサルティング、事業承継コンサルティング、

M&Aコンサルティング、労務コンサルティング

本件の問い合わせ先

運営会社:ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会

所在地:東京都千代田区丸の内二丁目5-1丸の内二丁目ビル1階

電話番号:03-5948-7301（代表）

メールアドレス:mspr@musicsecurities.com

公式サイト:https://www.musicsecurities.com/

セキュリテ公式サイト:https://www.securite.jp/

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