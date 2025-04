BlueVoyant、日本における事業拡大と丸紅I-DIGIOグループとの協業を発表

BlueVoyant LLC

包括的かつクラウドネイティブのサイバーセキュリティプラットフォームを提供する米国BlueVoyant社(本社:米国ニューヨーク州、最高経営責任者(CEO)兼 共同創設者:ジェームズ・ローゼンタル)は、本日(2025年4月22日)、同社の国内営業拠点を開設したことを発表しました。また同時に、国内最大級の総合商社である丸紅株式会社のICT領域での事業会社グループである丸紅I-DIGIOグループとの再販契約を締結したこともあわせて発表しました。BlueVoyantは、2024年Microsoft Worldwide Security Partner of the Yearに選ばれており、日本の組織がサイバーセキュリティを強化するための人員と投資を拡大してまいります。

BlueVoyantは、2019年からグローバル展開する日本企業にサービスを提供しておりますが、今後は日本のお客様とパートナーをサポートしてまいります。日本市場における成長と拡大をリードするのは、ITセキュリティ業界で20年以上にわたり要職を務めてきたカントリー マネージャーの内田 太樹です。内田は、SonicWall、FireEye、そしてA10 Networks など、多くの海外のセキュリティ ソリューションを日本に導入する上で重要な役割を果たしてきました。

Blue Voyantの「Cyber Defense Platform」は、クラウドネイティブな統合プラットフォームにより、内部や外部、そしてサードパーティーエコシステムからの脅威を検出、調査、軽減するサイバー防御機能を提供します。「Cyber Defense Platform」の主な機能は以下のとおりです。

サプライ チェーン防御:サプライヤー、ベンダー、その他サードパーティーからのリスクを管理して対応。

検出と対応:エンドポイントからSIEM(Security Information and Event Management)やクラウドに至るまで、セキュリティスタック全体においてMXDR(Managed Extended Detection and Response)提供します。さらにDFIR(Digital Forensics and Incident Response)を統合することにより内部ネットワーク防御を強化。

デジタルリスク保護:ブランドのなりすまし、フィッシング、盗難データなどの外部サイバー リスクを検出して対応。

プロアクティブ防御:脆弱性管理、外部攻撃対象領域管理、侵入テスト、フィッシング認識、ダークウェブの脅威調査、構成管理を含む、攻撃対象領域管理へのプロアクティブなアプローチを提供。

今日の脅威は、内部ネットワークから、サプライチェーン、ブランドのなりすまし、ダークウェブ上の脅威など、より広範な攻撃対象領域へと拡大しており、包括的なソリューションを備えたサイバー防御システムを構築して脅威を一元的に可視化することは極めて困難です。さらに、多くの組織は人員やスキル不足に直面しています。BlueVoyantの「Cyber Defense Platform」は、1つのプラットフォーム上で複数のソリューションを提供し、AIや機械学習を使用してタスクを自動化し、これらの問題を解決します。

さらに、日本ではコスト効率の向上を目指してセキュリティツールをMicrosoftのエンタープライズライセンスに統合する企業が増えていますが、まだ十分に活用できていない状況です。BlueVoyantは、お客様の既存のサイバーセキュリティへの投資資産と統合することにより、その効果を最大限に引き出します。

最高経営責任者(CEO)兼 共同創設者のジェームズ・ローゼンタルは次の通り述べています。

「昨今はエンドポイントやネットワーク、そしてサプライチェーン等、監視・対応をしなければいけないサイバーセキュリティの脅威が増えており、その各ポイントにおいて個別のソリューションが利用されています。日本でもこの煩雑性は日々増しており、歴史的に下請け等のサプライチェーン文化で成長してきた日本経済では特にセキュリティの監視・対応が重要であると言えます。BlueVoyantは、AIを駆使するだけでなく、プロフェッショナルなマンパワーも組み合わせて統合的なサイバー防御に取り組んでおり、必ずや日本のサイバーセキュリティの強化に貢献すると信じております。」

【米国BlueVoyant社について】

米国BlueVoyant社は、ネットワーク、エンドポイント、サプライチェーンの脅威をリアルタイムで監視するクラウドネイティブのセキュリティ運用プラットフォームである「BlueVoyant Cyber Defense Platform」を提供しています。このプラットフォームは、高度なAIテクノロジーと人間の専門的な洞察を統合し、広範な保護と迅速な脅威の軽減を提供し、企業のサイバーセキュリティを確保します。世界で1,000を超えるクライアントに採用されており、2024年のMicrosoft Worldwide Security Partner of the Yearを受賞しています。

ホームページ:https://www2.bluevoyant.com/japan

【お客様からのお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム:https://www2.bluevoyant.com/inquiry