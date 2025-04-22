価値観共有ツールによるコミュニケーションで組織力を強化。トリプルバリュー×エフアンドエムが中小企業向け連携支援を開始！

株式会社 トリプルバリュー

相互理解を促す価値観共有ツール「エンゲージメントカード」を展開する株式会社トリプルバリュー（本社：大阪市淀川区、代表取締役：山本龍太）と、中小企業向けに経営支援サービスを展開する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中一郎）は、エンゲージメントカードを活用した価値観共有ワークショップの提供において、2025年4月より連携を開始しました。

これまで大手企業、教育機関、自治体など幅広い組織で累計18,000個以上の導入実績を持つ「エンゲージメントカード」を活用し、中小企業の組織力強化やエンゲージメント向上といった課題解決を目指します。

■ 社会背景｜価値観の共有が生む“エンゲージメント”と“組織の成長力”

人手不足や市場環境の変化が加速する中、企業が持続的に成長していくためには、従業員一人ひとりのエンゲージメントを高め、組織内のコミュニケーションをいかに活性化させるかが重要なテーマとなっています。

特に中小企業では、経営層と現場、上司と部下といった立場の違いから、日常的な価値観の共有が難しく、連携や意思決定のスピードに影響を及ぼす場面も少なくありません。こうした状況において、価値観を“見える化”し、対話を促進する仕組みは、個々の主体性を引き出し、組織の一体感や成長力を高める鍵となります。

このような背景を踏まえ、本連携では“価値観の見える化”を通じて対話を促し、相互理解と信頼を深めることで、企業全体のエンゲージメント向上と組織的な成長を支援していきます。

■ エンゲージメントカードとは｜18,000個超の実績を持つ対話支援ツール

エンゲージメントカードは、個人の価値観を「感謝」「挑戦」「自律」「協力」などが描かれた89枚の価値観カードから選び、自己内省や他者と共有・対話をゲーム感覚で行えるカード型ツールです。自分自身が大切にしている価値観を言語化し、他者と共有・対話をしながら、組織内における相互理解や信頼の基盤を築くことができます。

2020年の発売以来、累計18,000個以上を販売し、大手企業の新入社員研修や自治体の人材育成、学校教育のキャリア指導など、幅広い現場で高い評価を得てきました。

■ 連携スキームとワークショップ概要｜中小企業に最適化した導入支援

今回の連携では、全国の中小企業との接点を持つエフアンドエムが導入支援を行い、ツール開発と組織開発ノウハウを持つトリプルバリューがプログラムを設計、ワークショップ研修の講師派遣を担います。

【主な提供内容】

対象：全国の 中小企業、士業

形式： 対面またはオンライン

内容：

└ エンゲージメントカードを用いた個人内省とチーム対話セッション

└ 相互理解を深めるフィードバックワーク

└ チームのバリュー作成

等、企業課題に応じて構成

期待効果： 組織内の心理的安全性の向上／エンゲージメントの向上／マネジメント層と若手社員の相互理解／定着率の改善 等

■ 会社概要

株式会社トリプルバリュー

本社所在地：大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32 第2新大阪ビル7F

設立：2018年

代表者：代表取締役 山本龍太

事業内容：人財コンサルティング、エンゲージメントカード研修、隠れフードロス事業

Webサイト：https://www.triplevalue.jp

エンゲージメントカード：https://engagement-card.com/

株式会社エフアンドエム

本社所在地：大阪府吹田市江坂町1-23-38

設立：1990年

代表者：代表取締役社長 森中一郎

事業内容：中堅中小企業向け管理部門支援サービス、人事労務クラウドソフト、会計事務所向け支援サービス

Webサイト：https://www.fmltd.co.jp