『グリッドマン ユニバース』POPUPクリフストアが事後物販好評開催中！響裕太やローグカイゼルグリッドマンなどの新規描きおろしイラストを使用したグッズが登場！
株式会社サトクリフ
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、ららぽーと新三郷にて『グリッドマン ユニバース』POPUPクリフストアを開催。
2025年4月11日(金)より事後物販を開催しています。
裕太や六花、蓬、夢芽、アカネの後ろにはローグカイゼルグリッドマン、フルパワーグリッドナイト、アレクシス(New Order)が構えている大迫力な新規描きおろしを使用した新作グッズが盛り沢山です。
＜『グリッドマン ユニバース 』POPUPクリフストア事後物販概要＞
期間：2025年4月11日(金)～2025年4月30日(水)
場所：https://lilian-goods.com/gridman2025/
(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会
商品ラインナップ一覧
・アクリルスタンド（全5種）
・オーロラ缶バッジ（全8種）※ブラインド
・Tシャツ（全3種）
・等身大タペストリー（全8種）
・アクリルキーホルダー（全8種）※ブラインド
・トートバッグ（全3種）
・複層式アクリルプレート（全3種）
・ステンレスタンブラー（全3種）
・特大アクリルスタンド（高さ30ｃｍ）（全3種）
・ぬいぐるみセット（全1種）
関連サイト
公式サイト：https://x.gd/VwOP1
公式X：https://x.com/Sutcliffe_O_S
商品に関するお問い合わせ
https://kujicliffe.com/contacts/new