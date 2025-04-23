¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Î2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¥ì¥¶ー¤Î¥é¥¤¥ó¤¬±²´¬¤¯¥µ¥ó¥À¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯¤«¤é¡¢¸½Âå¤Î¥È¥ë¥³¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸ÅÂåÅÔ»Ô¥µ¥¬¥é¥Ã¥½¥¹¤Î°äÀ×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ä¦Áü¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢¥°¥ì¥³¡¦¥íー¥Þ»þÂå¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¤¦¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥¶ー¤Î¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥µ¥ó¥À¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿¦¿Íµ»¤Ë¤è¤ë¥ì¥¶ー¤ÎÀºåÌ¤Ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢Í¥²í¤ËÎ®¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Í»¹ç¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò½É¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖFAWADA/¥Õ¥¡¥¦¥À¡×¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î¡ÖFAWADA FLAT/¥Õ¥¡¥¦¥À¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥Ç¥¤¥êー¥æー¥¹¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÂ¤Ç¤¹¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶ー¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢Â¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤ÈÍú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Â¼ó¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç·Ý½ÑºîÉÊ¤Î°ìÉô¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
FAWDA /¥Õ¥¡¥¦¥À¡¡¥Òー¥ë¹â¤µ:10.5cm ²Á³Ê220,000(ÀÇ¹þ)
FAWDAFLAT /¥Õ¥¡¥¦¥À¥Õ¥é¥Ã¥È¡¡¥Òー¥ë¹â¤µ:1cm ²Á³Ê210,100(ÀÇ¹þ)
2025Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Îò»Ë¤È¥â¥À¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥µ¥¬¥é¥Ã¥½¥¹¤Î°ä»º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢GINZA SIXÅ¹¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÅ¹¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¡¢¾¾²°¶äºÂÅ¹¡¢¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äÅ¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¡¢¿À¸ÍºåµÞÅ¹¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤ë :
https://online.fliphtml5.com/facli/jowf/#p=1
About MANOLO BLAHNIK
50Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Î¥í¡¦¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë·¤¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Î·¤¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÆ´¤ì¤È¤Ê¤êÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¡¢¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥ô¥£¥¢¸©¥ô¥£¥¸¥§¥ô¥¡ー¥Î¤Ë¼«¼Ò¥¢¥È¥ê¥¨¤ÈÀ¸»º»ÜÀß¤ò¼èÆÀ¡£
¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¢¥Ù¥Ë¥åー¤Ë¤¢¤ë´ú´ÏÅ¹¤ò´Þ¤á¡¢18¤ÎÃ±ÆÈ¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î30¥«¹ñ¤Ë270°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëE¥³¥Þー¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Êwww.manoloblahnik.com(https://www.manoloblahnik.com/int/)¡Ë¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥©¥ë¥Ýー¥ë¤¬¼øÍ¿¤¹¤ëthe Luxury Legend Award¤ä¡¢FITÈþ½Ñ´Û¤Î¥¯¥Á¥åー¥ë¡¦¥«¥¦¥ó¥·¥ë¤Ë¤è¤ëAward for Artistry¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£2007Ç¯¡¢¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦2À¤¤Ï¡¢¥Þ¥Î¥í¡¦¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Î±Ñ¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¾Î¤¨¡¢Âç±ÑÄë¹ñÌ¾ÍÀ·®¾Ï¡ÊCBE¡Ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£Ãø½ñ¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢ºÇ¿·ºî¤Ï2017Ç¯¤Ë¥ê¥Ã¥Ä¥©ー¥ê¼Ò¤«¤é½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Art of Shoes¡×¡£·¤¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ù¥ë¥È¡¢¥¹¥«ー¥Õ¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¡¢¥Þ¥Î¥í ¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Ï¡¢50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖThe Manolo Blahnik Archives: ¡ÆA New Way of Walking¡Ç¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ÎÉý¹¤µ¤È¡¢·¤¿¦¿Í¤ÎÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤³×¿·¤Ø¤Î³éË¾¤¬Ãµµá¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯¡¢¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖThe Craft¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ëー¥à¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¾Ò²ð¡£¥Þ¥Î¥í¡¦¥Ö¥é¥Ë¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤äÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ëÄ°¤·¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥·¥åー¥º¤Î¿ô¡¹¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤àËÜÊª¤Î¿¦¿Í¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£www.thearchives.manoloblahnik.com
2024Ç¯¡¢Manolo Blahnik¤Ï¡¢Great Place to Work¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ñ¹ñ¤Î¡Ö¥ê¥Æー¥ë¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¥ì¥¸¥ãーÊ¬Ìî¤Ç¤ÎºÇ¹â¤Î¿¦¾ì¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÉÍÀ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÏÂ¤À¡¢¶¨ÎÏ¡¢¾ðÇ®¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¿¦¾ìÊ¸²½¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¾Ú¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¼ÔÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ö¥ëー¥Ù¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô
Tel: 03-5413-1050