大阪・心斎橋に、新たな旗艦店「KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI」6/11開店！訪日外国人の需要取り組みを目指す。

株式会社コメ兵(本店所在地:愛知県、代表取締役社長:石原卓児)は、6月11日(水)に多くの国内外の観光客が訪れる心斎橋筋商店街に「KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI」をオープンします。西日本随一の経済圏である大阪にて、多くのお客様に対してKOMEHYOとの接点を作り、リユース商品に触れていただく場を提供します。

- 出店の背景

当社は、ブランドアイテムの販売・買取を行う店舗を、全国に180店舗以上を展開しています。大阪においては、旗艦店であるKOMEHYO梅田店と、中型の販売買取店であるKOMEHYO心斎橋店を構えており、これまでも多くのお客様に利用していただきました。

大阪ミナミと呼ばれる心斎橋エリアは、大阪だけでなく神戸や和歌山など関西のお客様、また関西国際空港を利用される訪日外国人観光客が多く訪れるエリアです。当社にとって、このエリアでの買取りや販売を強化することは、ビジネスの拡大にとって大変重要な布石と考えています。

大阪万博などで大阪の注目度がさらに高まる今、心斎橋に旗艦店をオープンし、この機会を逃さず、訪日外国人観光客の皆様の『日本ならではのお買い物体験=リユース体験』を提供したいと考えています。

また、南大阪、兵庫、和歌山エリアのお客様には、大型の買取り機能を持つ店舗へのアクセスが簡易になることにより、気軽に販売・買取り双方のリレーユース*体験を利用していただけるようになればと考えています。

*「モノは人から人へ伝承(リレー)され、有効に活用(ユース)されてこそ その使命を全うする」というコメ兵独自の概念

- KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHIの特徴

今回出店する店舗では、エルメスやルイ・ヴィトンなどのブランドバッグを中心に約4000点以上の商品を取り揃える予定です。ブランドバッグ以外ではシャネルやルイ・ヴィトンなどのファッションアイテム、ジュエリー、時計も揃い、商材カテゴリーをまたいで、トータルコーディネートが組めます。また、商品知識が豊富なスタッフによる丁寧な接客と提案によって、お客様のスキをカタチにできるよう努めていきます。

所在地:大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-1

電話番号:06-6121-6940(代表)

- 日本のリユース品が訪日外国人に支持される理由

現在の日本のリユース品は「Used In Japan」だけでなく、「Checked In Japan」とも言われ、安心して買い物ができると評価されています。中でもKOMEHYOは、鑑定士による「目利き力」に加え、真贋AIも活用しながら、厳しい商品チェックを行っています。この活動によって、国内外のお客様から、「Checked by KOMEHYO」と言われ、「KOMEHYOが販売している商品なら安心して購入できる」と評価していただいています。KOMEHYOでは、今後も、国内外のお客様に対して、安心して購入できるリユース体験を提供していきます 。

- 既存の心斎橋店について

多くのブランドリユース店が立ち並ぶ清水町筋にある「KOMEHYO心斎橋店」をリニューアルします。これまで利用してきていただいたお客様とのつながりをより大切にした店舗に生まれ変わります。ジュエリー、時計のコーナーを拡充し、選べる楽しさを提供します。

「KOMEHYO OSAKA SHINSAIBASHI」と、「KOMEHYO 心斎橋店」のそれぞれの役割を強みとし、大阪ミナミエリアでの拡大をしていきます。

- KOMEHYO心斎橋店の詳細所在地:大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-5-31 ラ シーン ビル 1F、2F、3F電話番号:06-4963-4088- 株式会社コメ兵 会社概要会 社 名:株式会社コメ兵代 表 者:代表取締役社長 石原 卓児本社所在地 :愛知県名古屋市中区大須3丁目25番31号設 立 年 月 :2020年(令和2年)5月U R L :https://komehyo.co.jp事 業 内 容 :店舗、オンラインその他でリユース品の売買を行う会社。リユースをより身近に、便利で、安心できるものに進化させるべく、 リユース市場の価値向上を実現する取り組みを進めています。専門の鑑定士とAIなどのリユーステックによる検品や品質チェック、 丁寧な商品メンテナンスにより、独自に仕入れた商品に信用を付加して市場に提供。 リユース市場全体のスタンダード向上と、サステナブルな社会の実現を目指しています。