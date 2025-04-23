»³Íü¸©¡Ö²ð¸î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸―Åù¤Îµ¡´ï Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³²ñ¡×¤Ëµ¡Ç½·±Îý»Ù±çÊ¬Ìî¤Ç½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
2025Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Äê¤á¤ë²ð¸î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤Î½ÅÅÀÊ¬Ìî¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Öµ¡Ç½·±Îý»Ù±ç¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ç¤ÏÆ±Ê¬Ìî¤Îµ»½ÑÆ³Æþ¤Ø¤Î´Ø¿´¤È´üÂÔ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ²þÀµ¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î²ð¸î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¼Á¤Î¹â¤¤»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£TANO¤Ï¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ¡Ç½·±Îý»Ù±ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡
TANOTECH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Öµ¡Ç½·±Îý»Ù±ç¡×Ê¬Ìî¤ÇTANO¤ò½ÐÅ¸
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡Æü¡¡¡¡»þ¡§ 2025Ç¯5·î12Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00～16¡§00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ 15¡§30¡Ë
¡¡¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡§ ¥Ù¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¹ÃÉÜ £³³¬ ¥°¥ìー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¹ÃÉÜ»Ô´Ý¤ÎÆâ1-1-17¡Ë
¡¡¡¡Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§ £±.²ð¸î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅù¤Îµ¡´ï Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨TANO¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÅ¸¼¨¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £².¹Ö±é¡Ö²ð¸î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £³.¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »³Íü¸© Ê¡»ãÊÝ·òÉô ·ò¹¯Ä¹¼÷¿ä¿Ê²Ý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨£².£³.¤Î»þ´Ö¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£·è¤Þ¤ê¼¡Âè¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥à¥Úー¥¸Åù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡U¡¡R¡¡L¡§²ð¸îÊ¡»ãÁí¹ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー - ²ð¸î»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø(https://sites.google.com/view/yamanashi-kaigosougoushien/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E7%9A%86%E6%A7%98%E3%81%B8?authuser=0)
¡¡¡¡¿½¹þÊýË¡¡§ https://forms.gle/eM5MeDcRTLqUqQ4d6
ºÇ¿·¤ÎTANO¤Ç¡Öµ¡Ç½·±Îý»Ù±ç¡×¤ò³×¿·
TANO¤Ï¡¢±¿Æ°µ¡Ç½¤Î²óÉü¡¦°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥±¥¢¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TANO¤Î´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¥Çー¥¿¤ò²Ê³ØÅª²ð¸î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊLIFE¡Ë¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼èÆÀ¥Çー¥¿¤Ï²ð¸îµÏ¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥±¥¢¥×¥é¥óºîÀ®¥½¥Õ¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°åÎÅÀìÌç¿¦¤ä¤´²ÈÂ²¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¡¢·±Îý¸ú²Ì¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡
TANO¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
- ¸úÎ¨Åª¤Êµ¡Ç½·±ÎýÍøÍÑ¼Ô¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥²ー¥à¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¼«Æ°Ä´À°¡£¥âー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µー¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈóÀÜ¿¨¡¦ÈóÁõÃå·¿¤Î±¿Æ°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
- ±¿Æ°¥Çー¥¿¤Î¼«Æ°µÏ¿¤ÈLIFEÏ¢·È¼Â»ÜÆâÍÆ¡¦²ó¿ô¡¦Æ°ºî¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¥»¥ó¥µー¤¬µÏ¿¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Î±¿Æ°ÍúÎò¤ò²Ä»ë²½¡£LIFE¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢²ð¸î¤Î¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- 300¼ïÎà°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê·±Îý¥×¥í¥°¥é¥à¾å»è¡¦²¼»è¡¦ÂÎ´´¤Î±¿Æ°¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹·±Îý¤Ê¤É¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤äÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÌÜÅª¤äÉô°Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥í¥°¥é¥àÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- TANOË·¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë°Â¿´¥Ê¥Ó¥²ー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Áàºî°ÆÆâ¤ä±¿Æ°»þ¤ÎÀ¼¤«¤±¡¢Îå¤Þ¤·¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾ï»þÉÕ¤Åº¤¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡£Â¿¿Í¿ôÂÐ±þ¤ä¾ÊÎÏ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤ÎÂ¥¿ÊÊ£¿ô¿Í¤Ç¤ÎÆ±»þ·±Îý¤ä»ÜÀß´Ö¤Ç¤ÎÂÐÀï¡¦¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñÅª¸òÎ®¤È¿ÈÂÎ³èÆ°¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
Éý¹¤¤Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤È¾ÍèÀ
TANO¤Ï¡¢Ê¡»ã»ÜÀß¤äÉÂ±¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤È²ð¸î½¾»ö¼Ô¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²÷Å¬¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Êµ¡Ç½·±Îý»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢AMED¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤Î¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È²ð¸îµ¡´ï³«È¯Åù¿ä¿Ê»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢TANO¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ÈÁàºîÀ¸þ¾å¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤µ¤òÄÌ¤¸¤¿¿ÈÂÎ³èÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¼«È¯Åª¤Ê»²²Ã¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´·Ú¸º¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
TANOTECH³ô¼°²ñ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢µ¡Ç½·±Îý»Ù±ç¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²ð¸îÍ½ËÉ»ö¶È¤ä¥Õ¥ì¥¤¥ëÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢·ò¹¯¤Ç³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÈÌ¤Íè¤Î²ð¸îÊ¡»ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ç¤Î¤ªÇº¤ß¤ä¤´ÁêÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎTANO¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/43268/table/153_1_299822df46d189f8985050db5c23d2ac.jpg ]
¡¡
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/43268/table/153_2_2013adabc84c4f0a510331a6c85a2f52.jpg ]
¡Ú¼õ¾Þ‧Ç§Äê‧ºÎÂò¡Û
‧¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡¡ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È²ð¸îµ¡´ï³«È¯Åù¿ä¿Ê»ö¶È¡×¡¡ºÎÂò
‧ÂçºåÉÜ¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¡×10ºÐ¼ãÊÖ¤ê»ö¶È¡¡ºÎÂò
‧Âçºå·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿»º¶ÈÁÏ½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
‧ÂçºåÉÜÃÎ»ö¾Þ¥â¥Ç¥ëµ¡´ï
‧¥¢¥¸¥¢·ò¹¯Ä¹¼÷¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ2021 ¹ñÆâºÇÍ¥½¨»öÎãºÎÂò
‧JETRO¡Ö¿·Í¢½ÐÂç¹ñ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×ºÎÂò´ë¶È
‧·Ð»º¾Ê ¤Ï¤Ð¤¿¤¯Ãæ¾®´ë¶È‧¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô300¼Ò2020 ÁªÄê´ë¶È
‧RE-CAREWARD¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯ÉôÌç Æ¼¾Þ ‧Ê¡»ãÍÑ¶ñ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àTAIS¥³ー¥É‧TAIS:01681 - 000005
‧¸øÊç·¿¤µ¤¬¤ß¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆÃ¶èºÎÂò¾¦ÉÊ
‧Àè¿ÊÅªIoT¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºÎÂò¾¦ÉÊ
‧JETROÆüËÜ⽼Îð»º¶È´ë¶ÈÌ¾´Õ·ÇºÜµ¡´ï
‧¸üÏ«¾Ê ²ð¸î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ÈÉáµÚ2021¡¢2017¡¢2016·ÇºÜ
‧¸üÏ«¾Ê ²ð¸î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ»öÎã2017·ÇºÜ
‧¸üÏ«¾Ê ²ð¸î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ëー¥º¥·ー¥º»ö¶È28P·ÇºÜ
‧Å·ÄÅ¹ñ²È±¿Æ°¾¦ÉÊ´ÆÆÄ¸¡ºº¥»¥ó¥¿ーÇ§Äêµ¡´ï
‧Âçºå»º¶È¶É¡Öºé½§¥Æ¥Ã¥¯‧¥é¥Ü‧¥×¥í¥°¥é¥à¡×ºÎÂò
‧Ê¡»ãÍÑ¶ñ‧²ð¸î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ÈÉáµÚ2023(130P) ·ÇºÜ
‧¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à/¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¤ËÅÐÏ¿
‧¡ÖTEAM EXPO 2025¡×¥×¥í¥°¥é¥à/¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÅÐÏ¿