¡ÚÆ¬Èé¤âÈ±¤â¤³¤ì1ËÜ¤Ç¡Û¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢¤È¥µ¥é¥µ¥éÈ±¤òÎ¾ÌÌ»È¤¤¤Ç¼Â¸½¡ªÆ¬Èé¥±¥¢¡ßÈþÈ±¥±¥¢¤Î2WAY¥Ö¥é¥·¡Ö¥¹¥«¥ë¥×+¥Ç¥¿¥ó¥°¥ë¥Ö¥é¥·¡×¤¬5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒAKAISHI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÖÀÐ¹±°ì¡Ë¤Ï¡¢Æ¬Èé¤òÙæ¤ß¤Û¤°¤¹ÆÍµ¯¤È¡¢Íí¤ó¤ÀÈ±¤òÍ¥¤·¤¯¤Û¤°¤¹Â¿ÁØ¥Ö¥é¥·¹½Â¤¤Ç¡¢Î¾ÌÌ»È¤¨¤Æ¡ÖÁÖ²÷¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢¡×¤È¡Ö¤µ¤é¤µ¤éÈ±¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿·¾¦ÉÊ[¥¹¥«¥ë¥×+¥Ç¥¿¥ó¥°¥ë¥Ö¥é¥·]¤ò2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤ò¡£¥¹¥«¥ë¥×¡Ü¥Ç¥¿¥ó¥°¥ë¥Ö¥é¥·¤Ï¡¢Æ¬Èé¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯»É·ã¤¹¤ëÆÍµ¯¤È¡¢Íí¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤È±¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Û¤°¤¹Â¿ÁØ¥Ö¥é¥·¤Ç¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤Î»ØÄÌ¤ê¤ò¼Â´¶¡£Î¾ÌÌ»È¤¤¤Ç¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢¤â¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤â¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¡£¼è¤ê³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¡õµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡£ÈþÈ±¤òÌÜ»Ø¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·½¬´·¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤è¤ê2WAY¥¹¥«¥ë¥×¥Ö¥é¥·¡Ö¥¹¥«¥ë¥×¡õ¥·¥ã¥ó¥×ー¥Ö¥é¥·¡×¡ÊURL¡§https://www.akaishinet.com/archives/964¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤°Ê³°¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ±¤¬¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÀ¼¤ò¸µ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥«¥ë¥×¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥·¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°½ÐÀè¤Ç¤âÈ±¤ÎÍð¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ëÀöÈ±Á°¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢+¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¡¢ÀöÈ±»þ¡¢¥É¥é¥¤¥äー»þ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥Ü²¡¤·¤Ç´ÊÃ±ÁÖ²÷»É·ã
Æ¬¤Î¥Ä¥Ü²¡¤·¡¦¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÊÒ¼ê¤Ç³Ú¡¹¡£
ÆÍµ¯ÉôÊ¬¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Æ¬Èé¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¬¤Î·Á¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÆÍµ¯·Á¾õ
Æ¬Èé¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÆÍµ¯·Á¾õ¤À¤«¤é¡¢ÆÍµ¯¤¬ÌÓ·ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ±ø¤ì¤¬¼è¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã»Â¿ÁØ¹½Â¤¤ÇÍí¤ó¤ÀÈ±¤ò¤È¤¤Û¤°¤¹
1ËÜ1ËÜ¥Ö¥é¥·¤ÎÄ¹¤µ¤äÂÀ¤µ¡¢´Ö³Ö¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íí¤ó¤ÀÈ±¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ä¤¹¤¯¡¢È±¤ÎÍí¤Þ¤ê¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é
¥¹¥«¥ë¥×¥Ö¥é¥·ÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àö¤Ã¤ÆÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥¹¥«¥ë¥×ÌÌ
¥Ç¥¿¥ó¥°¥ëÌÌ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥«¥ë¥×+¥Ç¥¿¥ó¥°¥ë¥Ö¥é¥·
²Á³Ê¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å
ÁÇºà¡§TPEE¡¢¥·¥ê¥³ー¥ó
º£¸å¤ÎÅ¸³«
Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢ÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¢ÄÌÈÎ¥«¥¿¥í¥°Åù¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤òÍ½Äê
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒAKAISHI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¹¾¸Í»þÂå¡¢ÆÁÀî²È¤¬ÀÅ²¬Àõ´Ö¿À¼Ò¤äµ×Ç½»³Åì¾ÈµÜ¤Ê¤É¤ÎÂ¤±Ä¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÍÇ½¤Ê¿¦¿Í¤ò½ÙÉÜ¤Ë½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á½ÙÉÜ¡áÀÅ²¬¤Ï¡¢¼¿´ï¤ä²¼ÂÌ¡¢ÌÚÀ½²È¶ñ¤Ê¤É¤Î»º¶È¤¬È¯Å¸¡£¸½ºß¤Ç¤âÅÁÅý¹©·Ý¤äÌÚ¹©µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿²È¶ñ¤ä¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÍúÊª»º¶È¤Ê¤É¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AKAISHI¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎDNA¤¬Â©¤Å¤¯ÀÅ²¬¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢·¤¤ä·ò¹¯»¨²ß¤òºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAKAISHI
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§421-0103
ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è´Ý»Ò6955-3
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÖÀÐ¹±°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥·¥åー¥º¤ª¤è¤Ó·ò¹¯»¨²ß¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 1946Ç¯1·î
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAKAISHI ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
TEL¡§0120-716-661
¡Ê·î～¶â¡Ë9¡§00～17¡§00