¡Ú¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÅÐÏ¿µÇ°¡Û¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È¤¬Ï·ÊÞ¡¦Å·ÎÎ¼òÂ¤¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¡Ö¿å¼ç¡×ÃÂÀ¸
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È(´ôÉì¸©¹â»³»Ô±Û¸åÄ®¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í ¿ùËÜÆÆ»Ë)¤Ï2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¤«¤é¡¢300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤°ÈôÂÍ¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¤ÎÅ·ÎÎ¼òÂ¤¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¡Ö¿å¼ç-Suishu¡×¤ò¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯12·î5Æü¡¢¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¢¨1¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈôÂÍÃÏ°è¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤Î´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¡Ö¿å¼ç¡×
¡Ú¿å¼ç¤È¤Ï¡Û
¡¡ÈôÂÍÃÏ°è¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤Ò¤À¤Û¤Þ¤ì¡×¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¿å¼ç¡Ê¤¹¤¤¤·¤å¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¿å¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÈôÂÍ¤ÎÀ¡¤ó¤À¿å¸»¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¸åÌ£¤Î¥¥ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¿©»ö¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢À¶¤é¤«¤Ê¿å¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÈôÂÍÀî¤Î²º¤ä¤«¤ÊÎ®¤ì¤È¡¢¤½¤ÎÀî¤Ë±è¤Ã¤ÆÁö¤ë¹â»³ËÜÀþ¤Î¼ÖÁëÉ÷·Ê¤òÉ½¸½¡£ÈôÂÍÃÏ°è¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎ®¤ì¤ë¿å¤ÏÉå¤é¤º¡×¡£¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ¶¤é¤«¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âÈôÂÍÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·ÊÞ¼òÂ¢¡¦Å·ÎÎ¼òÂ¤
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÈôÂÍ¤Ç¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò¡¢¥Û¥Æ¥ëÎÁÍýÄ¹¤¬ÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¦ÈôÂÍ¤ÎÎÁÍý¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÄÉµá¡£ÆÃ¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤äÆüËÜ³¤¤Î³¤¤Î¹¬¤Ê¤É¡¢ÈôÂÍÃÏ°è¤ÎË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÆüËÜ¼ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÁÏ¶È300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¼òÂ¢¡¦Å·ÎÎ¼òÂ¤¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆüËÜ¼ò¤ÎÀ©ºî¤ò°ÍÍê¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤ï¤ì¤¿ÅÁÅýµ»½Ñ¤È¸½Âå¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥·ー¥º¥óËÜ³Ê²½¤È¤Ê¤ë4·î¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£ÈôÂÍ¹â»³¤òË¬¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÇÆüËÜ¤Î¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×Ê¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://www.nta.go.jp/taxes/sake/koujikin/index.htm¡Ë
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§½ãÊÆ¶ã¾úÀ¸ÃùÂ¢¼ò¡Ö¿å¼ç-Suishu¡×
¸¶ºàÎÁ¡§ÈôÂÍ»º¤Ò¤À¤Û¤Þ¤ì
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¡§14%
ÆüËÜ¼òÅÙ¡§2.0
ÀºÊÆÊâ¹ç¡§55¡ó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó/ 1ËÜ 1,500±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥ç¥Ã¥×/ 1ËÜ 880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È´ÛÆâ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾úÂ¤°ÍÍêÀè
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅ·ÎÎ¼òÂ¤
¢©509-2517¡¡´ôÉì¸©²¼Ï¤»ÔÇë¸¶Ä®Çë¸¶1289ÈÖÃÏ1
TEL:0576-52-1515¡¡¡¡
FAX:0576-52-3727
¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ë´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¡£
ÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò²Ã¹©¤·¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤ÎÊ¸²½³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¾úÀ®¤È·Ñ¾µ¤ËÊÙ¤á¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Kura Master 2024
¡¡¡¡ÎáÏÂ6Ç¯¡§¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¡¡(Çß¼òÉôÌç¤Ë¤ÆÀ¤³¦¾å°Ì5ÌÃÊÁÁª½Ð)¡ÖÈôÂÍ¤ÎÇß¼ò¡×
¡¦Á´¹ñ¿·¼ò´ÕÉ¾²ñ¡¡
¡¡¡¡ÎáÏÂ6Ç¯¡§¶â¾Þ¼õ¾Þ
¡¦Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¼òÎà´ÕÉ¾²ñ¡¡
¡¡¡¡ÎáÏÂ6Ç¯¡§Í¥Åù¾Þ¡Ê¶ã¾ú¼ò¤ÎÉô¡Ë¡ÖÂç¶ã¾ú Å·Ï½ÇÒÎÎ¡×
¡¡¡¡ÎáÏÂ6Ç¯¡§Í¥Åù¾Þ¡Ê½ãÊÆ¶ã¾ú¼ò¤ÎÉô¡Ë¡Ö½ãÊÆÂç¶ã¾ú Å·Ï½ÇÒÎÎ¡×
¡¡¡¡ÎáÏÂ6Ç¯¡§Í¥Åù¾Þ¡Êßó¼ò¤ÎÉô¡Ë¡ÖËÜ¾úÂ¤ Å·ÎÎ¡×
¡¡¡¡¢¨Á´ÉôÌç¤Ë¤ÆÍ¥Åù¾Þ¼õ¾Þ
¥Û¥Æ¥ë³°´Ñ
É¸¹â640m¤ÎµÖ¤Ë·ú¤Ä¡¡¡¡¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë
ÆüËÜÎÁÍý¡Ø²Ú±À¡Ù
ÈôÂÍ¹â»³¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹
¼òÂ¢¥Ðー
ÈôÂÍ12Â¢¤Î¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¡¡ÆüËÜ¼ò¤Î¥Ðー
µÒ¼¼
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¡¡¡¡ 46Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢¹â»³¥ê¥¾ー¥È
506-0033
´ôÉì¸©¹â»³»Ô±Û¸åÄ®1134
URL¡§https://www.associa.com/tky/
TEL¡§0577-36-0001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.associa.com/tky/
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡§https://www.facebook.com/associatakayama/
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤Î¶â³Û¤Ï¾ÃÈñÀÇÅù¤ò´Þ¤àÁí³ÛÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£