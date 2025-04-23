¡Ê³ô¡Ë¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡¢¡ÖManegy ¥é¥ó¥¹¥¿ WEEK2025 Spring¡×¤ØÅÐÃÅ
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÌÐ ÀµÌ¦ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯5·î19Æü¡Ê·î¡Ë～5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò MS-Japan¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÍËÜ Î´¹À ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¼çºÅ¤Î·ÐÍýÉôÌç¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ØManegy ¥é¥ó¥¹¥¿ WEEK2025 Spring¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ø :
https://www.manegy.com/lunchstudy/event2025_18/
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/113945/table/111_1_4b318a8953a32d275a8e9533ff09bdbd.jpg ]
¢£Manegy ¥é¥ó¥¹¥¿ WEEK2025 Spring ¾Ò²ð
´ÉÍýÉôÌç¤È»Î¶È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖManegy¡×¤Ç¤Ï´ÉÍýÉôÌç¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ï´ÉÍýÉôÌç¸þ¤±¥Æ¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¡¢Ë¡²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¢ ¶ÈÌ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¡£
³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï¡¢¤½¤Î¥Æー¥Þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¹Ô¤¤¡¢ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾Ò²ð¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ÉÍýÉôÌç¤¬º£²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£ÊÀ¼Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡³µÍ×
·ÐÍý¶ÈÌ³¤ÏÀìÌçÅª¤Ç¥ëー¥Æ¥£¥óÀ¤¬¹â¤¤ºî¶È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Äー¥ë¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÐÍýÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤¿¤á¡¢¡Ö²¿¤ò´ð½à¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢Ëè·îÆÏ¤¯¡Ö¼õ¼è¤êÀÁµá½ñ¤Î½èÍý¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Î2ÂçË¡ÎáÂÐ±þ¤Ê¤É¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ·ÐÍýÉôÌç¤Î³§ÍÍ¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¼õ¼è¤êÀÁµá½ñ¤Î½èÍý¡×¤Î¸úÎ¨²½¤Î°Ù¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃå¼ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·ÐÍý¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ò¹Ô¤¦¾å¤ÇÂç»ö¤ÊÊ¬ÀÏ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÆÈ¼«¤Î3¤Ä¤Î¡ÖC¡×¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ë
¡¦ ¼õ¤±¼è¤êÀÁµá½ñ¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢»ÅÌõ¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤ò¼ê´Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ ¸½¾õ¤Î·ÐÍý¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ËËþÂ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸úÎ¨²½ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦ ·ÐÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Î°Ù¤Ë¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦ ¸½ºßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Äー¥ë¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹²½¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
»ëÄ°Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.manegy.com/lunchstudy/event2025_18/
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹
¡ûÄÌ¿®ÎÁ¶â°ì³çÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¡ÚGiÄÌ¿®¡Û
https://gi.invoice.ne.jp/
¡û¸ø¶¦ÎÁ¶â°ì³çÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¡ÚOneVoice¸ø¶¦¡Û
https://onevoice.invoice.ne.jp/
¡û¥¯¥é¥¦¥É·¿ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¡ÚOneVoiceÌÀºÙ¡Û
https://onevoice.invoice.ne.jp/lp/
±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢
¡»ÀÁµá½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¥µ¥¤¥È
https://media.invoice.ne.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿ä¿ÊÉô
ÅÄÖº ·ò
TEL¡§03-5275-7241
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§inv-mktg@invoice.ne.jp