WEBマンガサイト「チャンピオンクロス」が1周年！ GWもマンガに没頭できる大型無料＆割引キャンペーンを開催！
株式会社秋田書店（本社：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）が運営するWEBマンガサイト「チャンピオンクロス」は、2025年4月23日に1周年を迎えます。
1周年を記念し、日頃のご愛読に感謝を込めて、秋田書店の新旧名作や人気連載作品を無料またはお得に楽しめるキャンペーンを開催いたします。
チャンピオンクロス1周年キャンペーン概要
１.１周年記念メインビジュアルは「僕の心のヤバイやつ」桜井のりお先生描きおろし！
チャンピオンクロス1周年を記念して、桜井のりお先生からお祝いのイラストをいただきました！
「僕の心のヤバイやつ」山田と市川の素敵なイラストを、記念バナーなどで公開していきます。
２.無料キャンペーン：秋田書店の人気作・名作群を無料開放！
1周年を祝し、多くの名作を次々と期間限定で無料公開します。
超人気連載作100話無料：4月23日（水）～5月9日（金）
● 『僕の心のヤバイやつ』：100話無料
● 『魔入りました！入間くん』：100話無料
超名作全話無料 第1弾：4月23日（水）～4月25日（金）
●『AIの遺電子』：48時間全話無料
●『侵略!イカ娘』：48時間全話無料
●『薔薇王の葬列』：48時間全話無料
超名作全話無料 第2弾：4月25日（金）～4月28日（月）
●『刃牙』シリーズ（グラップラー刃牙・バキ・範馬刃牙・刃牙道・バキ道）：72時間全話無料
●『クローズ』＆『WORST』：72時間全話無料
●『浦安鉄筋家族』シリーズ（浦安鉄筋家族・元祖!浦安鉄筋家族・毎度!浦安鉄筋家族）：72時間全話無料
超名作全話無料 第3弾：4月28日（月）～4月30日（水）
●『ニンジャスレイヤー キョート・ヘル・オン・アース』：48時間全話無料 ※最新刊を除く
●『吸血鬼すぐ死ぬ』：48時間全話無料 ※最新刊を除く
●『凪のお暇』：48時間全話無料 ※最新刊を除く
超名作全話無料 第4弾：4月30日（水）～5月2日（金）
●『シグルイ』：48時間全話無料
●『9番目のムサシ』：48時間全話無料
●『スケバン刑事』：48時間全話無料
３.有料話の課金もオトク！ 1話10コインキャンペーン
特定作品の有料話を、通常よりもお得な「1話10コイン」で提供！
●5月2日（金）～5月4日（日）：『覚悟のススメ』
●5月5日（月）～5月7日（水）：『スクール人魚』
●5月7日（水）～5月9日（金）：『BEASTARS』『BEAST COMPLEX』『SANDA』
「チャンピオンクロス」とは
「チャンピオンクロス」は、秋田書店が運営するWEBマンガ雑誌サイトです。少年・青年・少女・BLなど多彩なジャンルの作品を配信し、どなたでも無料でマンガを楽しめるサービスを提供しています。
1周年を迎え、より多くの読者の皆さまに楽しんでいただけるよう、今後もコンテンツの充実を図ってまいります。
チャンピオンクロス公式 :
https://championcross.jp/
株式会社 秋田書店
代表者：代表取締役社長 山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18F
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/