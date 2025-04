¥«ー¥È¥¥ー¥ó ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î5/3¡ÊÅÚ¡Ë～ 5/£¶(²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Î£´Æü´Ö¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÊÌÊÔÀ®¡ª¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥êー¡×Ä¹ÊÔºîÉÊ¤ä¡¢¡Ö¿©·á¤Î¥½ー¥Þ¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áTV¥·¥êー¥º¤ò°ìµóÊüÁ÷¡ª

ディスカバリー・ジャ パン 合同会社

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、5/3(土)~ 5/6(火・祝)にゴールデンウィーク特別編成として、人気アニメTVシリーズ5作品を一挙放送するほか、「トムとジェリー」長編17作品、「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」とその作品クリエイターにインタビューした「2丁拳銃 修士が斬り込む!「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」任侠トーク」と人気作品を特集放送いたします。

「トムとジェリー カウボーイ・アップ!」(C) Warner Bros. Entertainment Inc. TOM AND JERRY and all related characters and elements are (TM) and (C) Turner Entertainment Co.

<放送作品>

★人気アニメTVシリーズ5作品一挙放送

「食戟のソーマ」「食戟のソーマ OAD」

「食戟のソーマ 弐ノ皿」「食戟のソーマ 弐ノ皿 OAD」

「異世界スーサイド・スクワッド」

★「トムとジェリー」長編17作品

★「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」

「2丁拳銃 修士が斬り込む!「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」任侠トーク」

(*「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」枠内にて放送)

<番組放送情報>

〇放送局:カートゥーン ネットワーク

〇特集名:ゴールデンウィーク特別編成

〇放送日時:5月3日(土) 6:00~ 5月6日(火・祝) 28:00

○番組名:トムとジェリーの大冒険

〇放送日時:5月3日(土) 6:00~

○番組名:トムとジェリーのくるみ割り人形

〇放送日時:5月3日(土) 8:00~

○番組名:トムとジェリー スパイ・クエスト

〇放送日時:5月3日(土) 8:55~

○番組名:トムとジェリー カウボーイ・アップ!

〇放送日時:5月3日(土) 10:40~

○番組名:食戟のソーマ <アニメ放送10周年>一挙放送 #1-12

〇放送日時:5月3日(土) 12:00~

○番組名:トムとジェリー 魔法の指輪

〇放送日時:5月4日(日) 6:00~

○番組名:トムとジェリーの宝島

〇放送日時:5月4日(日) 7:40~

○番組名:トムとジェリー ロビン・フッド

〇放送日時:5月4日(日) 9:25~

○番組名:トムとジェリー すくえ!魔法の国オズ

〇放送日時:5月4日(日) 10:30~

○番組名:食戟のソーマ <アニメ放送10周年>一挙放送 #13-24

〇放送日時:5月4日(日) 12:00~

○番組名:食戟のソーマ OAD <アニメ放送10周年>一挙放送#1-12

〇放送日時:5月4日(日) 18:00~

○番組名:トムとジェリー:火星へ行く

〇放送日時:5月5日(月) 6:00~

○番組名:トムとジェリー サンタの小さなお手伝いさん

〇放送日時:5月5日(月) 7:20~

○番組名:トムとジェリー シャーロック・ホームズ

〇放送日時:5月5日(月) 8:20~

○番組名:トムとジェリーと迷子のドラゴン

〇放送日時:5月5日(月) 9:20~

○番組名:トムとジェリー 夢のチョコレート工場

〇放送日時:5月5日(月) 10:30~

○番組名:食戟のソーマ 弐ノ皿 <アニメ放送10周年・チャンネル初> 一挙放送 #1-13

〇放送日時:5月5日(月) 12:00~

○番組名:食戟のソーマ 弐ノ皿 OAD <アニメ放送10周年・チャンネル初>一挙放送 #1-2

〇放送日時:5月5日(月) 18:00~

○番組名:トムとジェリー:ワイルド・スピード

〇放送日時:5月6日(火) 6:00~

○番組名:トムとジェリー オズの魔法使

〇放送日時:5月6日(火) 7:50~

○番組名:トムとジェリー ジャックと豆の木

〇放送日時:5月6日(火) 9:30~

○番組名:トムとジェリー スノーマウスと雪の魔法

〇放送日時:5月6日(火) 10:35~

○番組名:異世界スーサイド・スクワッド <全話一挙放送>#1-10

〇放送日時:5月6日(火) 12:00~

○番組名:ニンジャバットマン対ヤクザリーグ

「2丁拳銃 修士が斬り込む!「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」任侠トーク」

*「ニンジャバットマン対ヤクザリーグ」枠内にて放送

〇放送日時:5月6日(火) 17:00~

■カートゥーン ネットワーク

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「きかんしゃトーマス」など大人気のアニメからオリジルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。

<カートゥーン ネットワーク公式Webサイト>

https://www.discoveryjapan.jp/media/cartoonnetwork/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。