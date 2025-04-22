¡Ø¥ªー¥ëì¦Êª¡Ù5¡¦6·î¹æ¡¢È¯Çä¡ª ÁíÎÏÆÃ½¸¡ÖËÜ²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×°Ëºä¹¬ÂÀÏº vs. ¥ªー¥ëì¦ÊªÊÔ½¸Éô¡ÖPOPÂÐ·è¡ª¡×¡õ¡ÖÂè2²ó Âç¿Í¤Î¿äÍý¾®ÀâÂç¾Þ¡×·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÈÓ·¦À®¹¬¡Ë¤Ï¡¢4·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ªー¥ëì¦Êª¡Ù5·î¡¦6·î¹æ¤Ë¡¢ÁíÎÏÆÃ½¸¡ÖËÜ²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ãÆüËÜºÇ¶¯¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êーÄÌ½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤Ö¡ä¡ÖÂè£²²ó Âç¿Í¤Î¿äÍý¾®ÀâÂç¾Þ¡×¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ªー¥ëì¦Êª¡Ù5¡¦6·î¹æ
¢£ÁíÎÏÆÃ½¸¡ÖËÜ²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×°Ëºä¹¬ÂÀÏº vs. ¥ªー¥ëì¦ÊªÊÔ½¸Éô¡ÖPOPÂÐ·è¡ª¡×
¡ÖPOPºî¤ê¤ò½¬¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤È¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×
Á´¹ñ£µ½ñÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¸¸Ë£´ºýÇä¾å¤²¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤Ï!?
¡ý°Ëºä¹¬ÂÀÏºvs.¥ªー¥ëì¦ÊªÊÔ½¸Éô¡ÖPOPÂÐ·è¡ª¡×¡¡¡õ¥°¥é¥Ó¥¢¿ïÁÛ¡ÖËÜ²°¤È¤¤¤¦¾ì½ê¡×
¡ý½ñÅ¹Ã»ÊÔ¶¥ºî
¡¡°ìÊæ¥ß¥Á¡Ö²Î¤¦¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¡×
¡¡ÆäÎÉ¤æ¤¦¡Ö¾®Ä»¤¿¤Á¡×
¡ý½ñÅ¹°÷ºÂÃÌ²ñ¡¡¡È³¹¤ÎËÜ²°¡É¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¡Ê±§ÅÄÀîÂóÌé¡ßÀ±¿¿°ì¡ß»°ÅçÀ¯¹¬¡Ë
¢£Âè£²²ó¥ß¥¹¥Æ¥êー½ñÅ¹°÷¤¬Áª¤Ö¡ÖÂç¿Í¤Î¿äÍý¾®ÀâÂç¾Þ¡×È¯É½
¡ý¼õ¾Þºî¡¡±ÊÅè·ÃÈþ¡ØÛØ³Àß·²È¤Î±ê¾å¡Ù¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ö½½Ç¯±Û¤·¤Î°ìºî¡×
¡ýÁª¹ÍºÂÃÌ²ñ¡¡±§ÅÄÀîÂóÌé¡Ê¤È¤¤ï½ñË¼ËÜÅ¹¡Ë¡ßÀ±¿¿°ì¡Êµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡Ë¡ß»°ÅçÀ¯¹¬¡Ê·¼Ê¸¼Ò
¡¡²¬»³ËÜÅ¹¡Ë
¡ýÂç¿Í¤Î¿äÍý¾®Àâ¡¢2024Ç¯¤Î¼ý³Ï¡ª¡ÊÃÓ¾åÅß¼ù¡¡¹á»³Æó»°Ïº¡¡À¾¾å¿´ÂÀ¡Ë
¢£Âç¿Í¤Î¿äÍý¾®Àâ¶Â±ã¡ª
ÍÀÅÄÅ¯Ìé¡Ö¥é¥¤¥º¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¸ÉÆÈ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î±³¡×¡¡·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô
ÏÂÅÄ½¨¼ù¡ÖºâÌ³¾ÊÆÃÌ¿²ÝÄ¹¡¦»³¸ýÍÎÂÀÏº¡×
Ìð¼ù½ã¡Ö¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Æü¡¹¤Ï´Ô¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÉÔÌ²·Ù»¡´±
¹ßÅÄÅ·¡ÖÆ°µ¡¡×¡¡¥¥ã¥ê¥¢·Ù»¡´±
ÀÐÅÄ°áÎÉ¡ÖÃÓÂÞ£Î£Ï £Î£Á£Í£Å¡×¡Ò¸åÊÔ¡Ó¡¡£É£×£Ç£Ð21
¿åÀ¸Âç³¤¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¤ÎÍ«Ýµ¡×¡Ò¸åÊÔ¡Ó¡¡¼ÒÏ«»Î¥Ò¥Ê¥³
¿¿»³¿Î¡Ö¥ª¥Ú¥é¥Æ¥£¥ª¡×¡¡¸ø°ÂÊ¬ÀÏ´±¡¦Ä¹Ã«Àî¾½
Æ²¾ì½Ö°ì¡Ö»à¤È¶â¡×¡¡¥»¥ì¥Ö¡¦¥±ー¥¹
¢£´¶ÎÞ¤Î¸½ÂåÆÉÀÚÃ»ÊÔ
¸¶ÅÄ¤Ò¹á¡ÖÎäÅà¸ËÎäÂ¢¸Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÞÂæ¡×¡¡¡ôÂæ½ê¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í
°ËÍ¿¸¶¿·¡Ö¥®ー¥¯¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡×¡ÖÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡×¥·ー¥º¥ó£²
µÈÀî¥È¥ê¥³¡ÖÇ¤Î²¼¤Ç¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¡¡Î¹Àè¤ÎÎø¿Í
¢£»þÂå¾®Àâ½Õà¥Ì¡
Ì´ËíàÓ¡Ö¿§¤ÏÆ÷¤Ø¤É¡×¡¡¹õ¤¤±¢ÍÛ»Õ
ºä°æ´õµ×»Ò¡ÖìÝÕþ¤Î¿§¡×¡¡¹¾¸ÍºÌ¤ê¸«Î©¤ÆÄ¡
Àî±Û½¡°ì¡Ö»°É´Âå¸À¡×¡¡ËþÆÁ»ûÄ´¤ÙÄ¡
º½¸¶¹ÀÂÀÏ¯¡ÖÀ±·îÌë¡×¡¡ÈÍÅ¡º¹ÇÛÌòÆüÆü¹µ
Â¼ÌÚÍò¡Ö¹¾¸Í¿ý¡×¡¡áÃ¿Í¡¦ÂçÅÄÆîÀ¦
¤¢¤µ¤Î¤¢¤Ä¤³¡ÖÈ¬½£¤ÎÉ÷¼ê¹µ¤¨Ä¢¡×
È«Ãæ·Ã¡Ö¤Ï¤³¤Í¤è¤ê¡×¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤³¤È¡×¤È¤È¤â¤ËÆó½½Ç¯
¢£Âç¹¥É¾¿ÀÆ»ÆþÌç
¹â¸«ß·½ÓÉ§¡ß´ßÀî²íÈÏ¡Ê¿ÀÅÄÌÀ¿À¡Ë¡Ö¿ÀÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤í¤¦¡×
¡È¿ÀÊ©½¬¹ç¡É¤ò¹Í¤¨¤ë
¢£¿Íµ¤¥³¥é¥à¡õ¥¨¥Ã¥»¥¤
Åì³¤ÎÓ¤µ¤À¤ª¡Ö´é¤Ë½Ð¤ë¡©¡×¡¡ÃË¤ÎÊ¬ÊÌ³Ø
°ËÆ£Íýº´¡Ö¤ª¤¸¤µ¤óÆ»¡×¡¡Ì¯Îð¤ª¤Í¤¤¤µ¤óÆ»
ÉþÆ£·Ã»°¡¡²Ê³ØÁÜºº´±¤ÎÌÜ¡¡²èÁü²òÀÏ～¤½¤Î£±.
ÃæÌîµþ»Ò¡¡¥«¥é¥ô¥¡¥Ã¥¸¥ç¤È»´·à¤Î¥íー¥Þ¡¡£·.À®¸ù¡¿£¸.¥ëー¥Ù¥ó¥¹
½ÕÆüÂÀ°ì¤ÎÅ°Ìë±Ç²è¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È£±ËÜ¡ª¡¡¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥ª¥¯¥Èー¥Ðー¤òÄÉ¤¨¡ª¡Ù
´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡¡ÌµË¡¼Ô¡Ê¥¢¥¦¥È¥íー¡Ë¤¿¤Á¤ÎÈÕ»Á¡¡À¤³¦°ì¥¯ー¥ë¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤Î¤¤¤ë¹ñ¤Ø
¸÷±ºÌ÷»Ò¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥Ê¥À¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ
¸åÆ£Àµ¼£¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÃ
º´Æ£¹¯¸÷¡¡åÌÌ©Î®¾´ýÆüµ
¹â¶¶ËÓÏº¡¡ÇÐ¶ç¤ÎÉô²°
ÅìÄ¾»Ò¡¡Ã»²Î¤ÎÉô²°
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥Èー¥¯
°²Âô±û¡¡
¿·ÀîÈÁÎ©¡¡
Ä¹²¬¹°¼ù
¢£¤ª¤·¤Þ¤¤¤Î¥Úー¥¸¤Ç
°ÂÉôÎ¶ÂÀÏº¡¡´°À®¤òÌÜ¤¶¤¹½½ÆóÇ¯
¢£¡Ø¥ªー¥ëì¦Êª¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®¤«¤é
ºòÇ¯Íè¡¢½ñÅ¹¤µ¤óÊÄÅ¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»æ¤Î»¨»ï¡×¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥ëì¦Êª¤Ï¡¢1930Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢³¹¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¸½ºß¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤µ¤ó¤Ë¥¨ー¥ë¤ò¤ª¤¯¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¡ÖËÜ²°¤µ¤ó¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×ÆÃ½¸¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊæ¥ß¥Á¤µ¤ó¡¢ÆäÎÉ¤æ¤¦¤µ¤ó¤Ë½ñÅ¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ¤ò¤´´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤«¡¢°Ëºä¹¬ÂÀÏº¤µ¤óvs.ÊÔ½¸Éô¤Î¡ÖPOPÂÐ·è¡ª¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë5½ñÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ñÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¡Ö¡È³¹¤ÎËÜ²°¡É¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¡×¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë°Ëºä¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿POP¡Ê¤ª¤¹¤¹¤áÊ¸¸Ë4ÌÃÊÁ¤ÎÈÎÂ¥ÍÑ¡Ë¤ò¤´´õË¾¤Î½ñÅ¹¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò½ñÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç°Ëºä¤µ¤ó¤ÎPOP¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñ¡¡Ì¾¡§¡Ø¥ªー¥ëì¦Êª¡Ù £µ¡¦£¶·î¹æ
Äê¡¡²Á¡§1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯£´·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾¦ÉÊURL¡§https://books.bunshun.jp/list/mag/ooru